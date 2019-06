Sýrski Kurdi uviedli,že dve ženy a šesť detí z rodín IS vrátili do USA

Niektoré z osôb evakuovaných z oblastí Islamského štátu vyjadrili ľútosť, ale ďalšie dali jednoznačne najavo, že ich oddanosť voči IS trvá.

Damask 5. júna (TASR) - Dve americké ženy a šesť detí z rodín členov militantnej organizácie Islamský štát (IS) vrátili v stredu z preľudneného tábora v severovýchodnej Sýrii do Spojených štátov, informovali sýrski Kurdi.



Prevoz sa uskutočnil "na žiadosť vlády USA a zakladal sa na slobodnom a dobrovoľnom želaní amerických občanov vrátiť sa do svojej krajiny, bez akéhokoľvek nátlaku či donucovania," uviedol vo vyhlásení kurdský hovorca Kámal Ákif.



Hovorca pre agentúru AFP spresnil, že osem osôb pochádza z "rodín IS" žijúcich v utečeneckom tábore al-Hol, ktorý je domovom takmer 74.000 ľudí z vyše 40 krajín. Tábor riadia kurdské jednotky.



Medzi obyvateľmi tábora sú podozriví členovia IS, ich rodiny, ako aj bežní civilisti, ktorých donútili ujsť z domovov časté, Washingtonom podporované útoky proti posledným baštám samozvaného "kalifátu" IS.



Niektoré z osôb evakuovaných z oblastí Islamského štátu vyjadrili ľútosť, ale ďalšie dali jednoznačne najavo, že ich oddanosť voči IS trvá. Toto zmenilo preľudnený tábor al-Hol s ťažkými životnými podmienkami na sud s pušným prachom, upozornila AFP.



Kurdi začali domov posielať 800 sýrskych žien a detí, ktoré evakuovali z tzv. kalifátu ešte pred jeho konečnou porážkou 23. marca.