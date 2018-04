Sýrski vojaci dobyli štyri dediny na východ od rieky Eufrat

Dediny mali dosiaľ obsadené Sýrske demokratické sily (SDF) podporované Spojenými štátmi.

Damask 29. apríla (TASR) - Sýrske vládne sily dobyli štyri dediny na východ od rieky Eufrat, vo východosýrskej provincii Dajr az-Zaur. V nedeľu o tom informovala sýrska štátna tlačová agentúra SANA a svetová agentúra AP.



Dediny mali dosiaľ obsadené Sýrske demokratické sily (SDF) podporované Spojenými štátmi. Agentúra SANA dodala, že jednotky prezidenta Bašára Asada sú už blízko provinčného hlavného mesta, takisto nazvaného Dajr az-Zaur.



Vládne sily iba zriedkakedy prechádzajú na východný breh rieky Eufrat a podnikajú tam akcie.



Väčšinu provincie Dajr az-Zaur mala pod kontrolou extrémistická organizácia Islamský štát (IS), ale za posledný rok sýrske vládne sily dobyli väčšinu oblastí na západ do Eufratu, pričom bojovníci SDF obsadili časti na východ od rieky.



Provládni bojovníci zaútočili 7. februára na pozície SDF východne od rieky a čelili prudkému protiútoku Spojených štátov, pri ktorom prišli o život desiatky bojovníkov vrátane Rusov.



SDF je aliancia kurdských, arabských a ďalších milícií založená počas sýrskej občianskej vojny v októbri 2015, s cieľom vyhnať extrémistickú organizáciu Islamský štát (IS) z východnej provincie Rakka a ďalších oblastí Sýrie.