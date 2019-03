Sýrsky minister obrany skritizoval prítomnosť USA ako nelegitímnu

Spojené štáty majú v súčasnosti vo východnej Sýrii približne 2000 vojakov a podľa očakávania niekoľko stoviek z nich v najbližších mesiacoch stiahnu.

Damask 18. marca (TASR) - Sily podriadené sýrskej vláde znovu získajú kontrolu nad oblasťami na východe Sýrie, ktoré ovládajú Kurdi podporovaní Spojenými štátmi, a dosiahnu to prostredníctvom sily alebo zmierenia. V pondelok to v sýrskom hlavnom meste Damask vyhlásil minister obrany Alí Ajjúb, ktorého citovali tlačové agentúry AFP a AP.



"Jediná karta, ktorá je stále v rukách Američanov a ich spojencov sú" Sýrske demokratické sily (SDF), uviedol minister Ajjúb. Myslel tým jednotky vedené Kurdmi, ktoré vedú boj za odstránenie zvyšku samozvaného "kalifátu" vyhláseného v minulosti extrémistickou organizáciou Islamský štát (IS).



"Sýrska vláda vyrieši túto záležitosť dvoma spôsobmi: buď dohodou o zmierení, alebo oslobodením územia, ktoré majú tieto jednotky (SDF) pod kontrolou," povedal Ajjúb na zriedkavej spoločnej tlačovej konferencii s náčelníkmi generálnych štábov iránskej a irackej armády, ktorí pricestovali na návštevu Damasku.



Minister obrany skritizoval "nelegitímnu" prítomnosť armády Spojených štátov v jeho krajine a zdôraznil, že Sýria má právo brániť sa.



Spojené štáty majú v súčasnosti vo východnej Sýrii približne 2000 vojakov a podľa očakávania niekoľko stoviek z nich v najbližších mesiacoch stiahnu.



Stretnutie náčelníkov dokazuje silné spojenectvo Iránu, Iraku a Sýrie v čase, keď sa Spojené štáty pokúšajú izolovať a sankciami oslabiť Irán i jeho regionálnych spojencov.



Veliteľ irackej armády generál Usmán Ghánimí zároveň oznámil, že v nasledujúcich dňoch otvoria jeden z hraničných priechodov medzi Sýriou a Irakom.