Sýrsky prezident Asad sa stretol s Putinovým osobitným vyslancom

Damask 24. mája (TASR) - Sýrsky prezident Bašár Asad sa stretol s osobitným vyslancom ruského prezidenta Vladimira Putina pre Sýriu, informovali v stredu sýrske štátne médiá. Stretnutie sa uskutočnilo po tom, čo Rusko vyhlásilo, že Asadov spojenec Irán musí stiahnuť svoje sily zo Sýrie, napísala agentúra AP.



Asad sa stretol s ruským vyslancom Alexandrom Lavrentievom v stredu v Damasku, dodala agentúra SANA.



Lavrentiev podľa agentúry SANA zablahoželal Asadovi z opätovnému úplného ovládnutiu metropoly Damask a jej predmestí. Vládnym vojakom sa totiž začiatkom tohto týždňa za podpory Ruska a Iránu podarilo vyhnať militantov extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) z ich posledných bášt v Damasku.



Asad uviedol, že Rusko je partnerom jeho vlády, a dodal, že bude pokračovať v boji "až do odstránenia posledného teroristu a oslobodenia posledných lokalít (v Sýrii), ktoré sú ešte brlohmi teroristov".



Putin mal minulý týždeň v ruskom letovisku Soči zriedkavý summit s Asadom. Povedal mu, že Rusko očakáva, že zahraniční vojaci začnú zo Sýrie odchádzať, pretože občianska vojna v krajine sa posúva do diplomatickej a politickej fázy. Lavrentiev neskôr vysvetlil, že Putin mal na mysli zahraničných vojakov a bojovníkov z Iránu, libanonského hnutia Hizballáh, USA a Izraela.



Sýrske ministerstvo zahraničných vecí nato vyhlásilo, že téma prítomnosti Iránu v Sýrii nebola na stretnutí oboch lídrov otvorená.