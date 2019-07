Európsky satelitný systém Galileo od štvrtka hlási technickú poruchu

V praxi to znamená, že žiadna z 25 družíc nebola plne k dispozícii, dve z nich však boli v skúšobnom režime.

Brusel 15. júla (TASR) - Európsky satelitný navigačný systém Galileo zostal aj v pondelok do značnej miery nefunkčný v dôsledku technických porúch, ktoré však neznemožnili realizáciu pátracích a záchranných služieb. Informovala o tom Európska agentúra pre globálne navigačné satelitné systémy (GSA) na svojej internetovej stránke.



Podľa správ GSA k technickým poruchám došlo už vo štvrtok o 01.00 h svetového času (02.00 SELČ). Tieto poruchy vyústili do "dočasného prerušenia služieb prvotnej navigácie a načasovania". V prevádzke zostala len pátracia a záchranná služba (SAR), ktorá sa používa na lokalizáciu a pomoc ľuďom v núdzi, napríklad na mori alebo v horách. "SAR nie je ovplyvnená a zostáva naďalej funkčná," spresnila GSA.



V praxi to znamená, že žiadna z 25 družíc - 26. družica bola vyradená z prevádzky 8. decembra 2017 - neboli plne k dispozícii, dve z nich však boli v skúšobnom režime.



Agentúra GSA už vo štvrtok varovala užívateľov služieb systému družíc Galileo pred "degradáciou služieb na všetkých družiciach" s upozornením, že signály nemusia byť dostupné alebo nemusia spĺňať minimálne úrovne výkonu. Podľa vyjadrenia agentúry bol vytvorený krízový štáb s cieľom zistiť presné príčiny technickej poruchy a experti sa snažia čo najrýchlejšie obnoviť situáciu.



Čiastočne funkčný zostal aj systém "európskeho GPS", ktorý ponúka sústava družíc Galileo a ktorý vyšiel EÚ na vyše desať miliárd eur. Tento systém, ktorý využíva údaje až 30 družíc, je zameraný na poskytovanie geolokačných služieb so zatiaľ bezkonkurenčnou presnosťou. Tieto služby majú byť užívateľom naplno k dispozícii v roku 2020, keď svojou presnosťou prevýšia ponuku amerického systému GPS alebo ruského systému GLONASS či čínskeho konkurenta Beidou. Na rozdiel od amerických, ruských alebo čínskych konkurentov je projekt Galileo civilný, čiže bol navrhnutý tak, aby ho mohli prevádzkovať civilné subjekty a aby slúžil predovšetkým civilným potrebám. Systém je funkčný už od decembra 2016, ale stále je v takzvanej pilotnej fáze poskytovania prvotných služieb, ktorá predchádza fáze plnej prevádzkovej služby.



Systém Galileo v súčasnosti poskytuje tri typy služieb založených na satelitnej navigácii: otvorená služba (GOS) na určovanie polohy a času a na navigáciu; pátracia a záchranná služba (SAR) na zisťovanie polohy tiesňových signálov a verejne regulovaná služba, čiže kódovaná služba určená pre subjekty verejného sektora na použitie v bezpečnostne citlivých situáciách, ako sú napríklad vojenské operácie. Cieľom tretieho typu služieb je zabezpečiť kontinuitu služieb aj v tom najkrízovejšom prostredí. Používateľom spomedzi štátnych subjektov poskytuje spoľahlivú a plne kódovanú službu počas núdzových alebo krízových situácií celoštátneho významu, ako sú napríklad teroristické útoky.





spravodajca TASR Jaromír Novak