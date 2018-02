Szijjártó: Budapešť nechce diktovať zahraničným Maďarom

Šéf maďarskej diplomacie poznamenal, že pre spoločenstvá Maďarov v zahraničí je výhodnejšie, ak má Maďarsko dobré vzťahy s krajinou, v ktorej žije maďarská menšina.

Budapešť 9. februára (TASR) - Určujúcim postojom maďarskej vlády v oblasti národnej politiky je aj naďalej to, že Budapešť nechce nič diktovať zahraničným Maďarom. Oni sami musia povedať, čo je pre nich dobré a aký postoj má maďarská vláda zaujať pri presadzovaní ich záujmov, povedal dnes v Budapešti na plenárnom zasadnutí Fóra maďarských poslancov Karpatskej kotliny (KMKF) minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.



Podľa agentúry MTI šéf diplomacie poznamenal, že pre spoločenstvá Maďarov v zahraničí je výhodnejšie, ak má Maďarsko dobré vzťahy s krajinou, v ktorej žije maďarská menšina. Preto sa maďarská vláda snaží budovať vzájomné vzťahy s danými krajinami na základe dôvery - aby bolo pri rokovaniach možné s nádejou na úspech nastoliť aj ťažké otázky.



O maďarsko-slovenských vzťahoch Szijjártó povedal, že nikdy neboli také dobré, ako sú teraz. "V Srbsku sa uplatňujú ďaleko najširšie práva maďarskej menšiny, aj keď to nie vždy bolo takto," dodal.



V Rumunsku sa podľa Szijjártóa podarilo vyriešiť spor okolo zatvorenia maďarského katolíckeho gymnázia. So Slovinskom a Chorvátskom sú vzťahy vyrovnané s výnimkou hospodárskej oblasti, v ktorej má Maďarsko s Chorvátskom konflikt.



V súvislosti s Ukrajinou maďarský minister zopakoval postoj maďarskej vlády, že nový školský zákon obmedzujúci práva tamojších národnostných menšín - vrátane maďarskej - je absolútne neprijateľný. "Kým Ukrajina túto situáciu nevyrieši, Maďarsko bude brániť vo všetkých jej medzinárodných ambíciách. Kým Maďari žijúci v Zakarpatskej oblasti nepovedia, že sa záležitosť vyvinula v ich prospech, nebude žiadna dohoda," zdôraznil Szijjártó.



KMKF je fórum poslancov maďarského parlamentu, maďarských poslancov v Európskom parlamente, ako aj poslancov parlamentov maďarskej národnosti a samospráv z krajín susediacich s Maďarskom vrátane Slovenska. Fórum vzniklo v decembri 2004; poslanci sa stretávajú raz ročne.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach