Szijjártó chce vybudovať most medzi krajinami V4 a Strednej Ázie

Budapešť 27. februára (TASR) - Medzi krajinami Vyšehradskej štvorky (V4) a Strednej Ázie treba vybudovať most, aby tieto regióny mohli spolupracovať v politickej, hospodárskej a bezpečnostnej oblasti. Povedal to maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po schôdzke šéfov diplomacií V4, Kazachstanu, Kirgizska, Tadžikistanu a Turkménska, ktorá sa konala v Budapešti.



Šéf maďarskej diplomacie zdôraznil, že uvedené regióny čelia podobným výzvam. "Tieto krajiny chcú bojovať proti náboženskému radikalizmu a terorizmu, pričom majú podobné postoje aj k potláčaniu ilegálnej migrácie," dodal Szijjártó podľa agentúry MTI.



Z hľadiska spolupráce je podľa jeho slov dôležité, že stredoázijské krajiny majú významné zásoby nerastných surovín; perspektívna môže byť aj oblasť investícií do vodného hospodárstva.



"Stredoázijská oblasť môže byť v blízkej budúcnosti kľúčovou z hľadiska diverzifikácie dodávok energií pre Európu. V tamojších krajinách existujú významné vodné zdroje, avšak využívajú sa iba čiastočne," konštatoval Szijjártó s poznámkou, že do tejto oblasti môžu stredoeurópske podniky vstúpiť so vzájomne výhodnými investíciami.



Minister zahraničných vecí Kazachstanu Kajrat Abdrachmanov označil vyšehradské zoskupenie za kľúčového a nádejného partnera krajín Strednej Ázie. Za možné oblasti vzájomnej spolupráce označil energetiku, vodné hospodárstvo a vzdelávanie.



Kazachstan podľa jeho slov významne prispieva k mieru, stabilite, ku spolupráci a k udržateľnému rozvoju v eurázijskej oblasti.



