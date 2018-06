Szijjártó kritizoval Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov

Podľa Szijjartóa by byrokratický aparát OSN nemal vydávať vyhlásenia týkajúce sa jednotlivých členských krajín bez toho, aby zohľadnil príslušné fakty.

Budapešť 1. júna (TASR) - Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó kritizoval v piatok Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) za to, že vyzval Budapešť na stiahnutie kontrovezného návrhu zákona na potlačenie nelegálneho prisťahovalectva.



Podľa Szijjartóa by byrokratický aparát OSN nemal vydávať vyhlásenia týkajúce sa jednotlivých členských krajín bez toho, aby zohľadnil príslušné fakty.



"Ak niečomu nerozumejú, nech sa radšej spýtajú," cituje agentúra MTI slová šéfa maďarskej diplomacie, ktoré odzneli vo verejnoprávnej televízii M1.



Vnímanie migrácie ako základného ľudského práva je podľa ministrovho názoru v rozpore so záujmami Maďarov a Európanov. "Všetky podobné vyhlásenia zhoršujú situáciu a hazardujú s bezpečnosťou obyvateľov Európy," domnieva sa Szijjártó.



Navrhovaný balík zákonov nazvaný "Stop Sorosovi", ktorý bol predložený v utorok maďarskému parlamentu, by podľa UNHCR obmedzoval v činnosti mimovládne organizácie a súkromné osoby poskytujúce podporu utečencom a žiadateľom o azyl. Balík je nazvaný podľa finančníka a filantropa maďarského pôvodu Georgea Sorosa, ktorého Budapešť obviňuje z podpory nelegálnej migrácie.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach