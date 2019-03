Szijjártó: Maďarsko nesplní ani jeden bod globálneho migračného balíka

Maďarská vláda bude podľa jeho slov bojovať aj v tejto bitke: odmietne realizáciu migračného paktu, pretože ho považuje za nebezpečenstvo pre Maďarsko i pre jeho občanov.

Budapešť 25. marca (TASR) - Maďarsko nesplní ani jeden bod Globálneho rámca OSN pre bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu - a to ani napriek nátlaku, ktorý je naň vyvíjaný. Vyhlásil to v pondelok v Budapešti v maďarskom parlamente minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.



Podľa agentúry MTI šéf diplomacie zdôraznil, že bruselská diskusia o migračnom pakte OSN sa vôbec nechýli ku koncu, ale naopak, začína sa v nej nová bitka. "Tentoraz bude boj namierený proti vytváraniu tajných prisťahovaleckých plánov," dodal Szijjártó.



Maďarská vláda bude podľa jeho slov bojovať aj v tejto bitke: odmietne realizáciu migračného paktu, pretože ho považuje za nebezpečenstvo pre Maďarsko i pre jeho občanov.



Podľa vyjadrenia šéfa maďarskej diplomacie zo začiatku marca existuje dokument, ktorý nasvedčuje, že EK v tajnosti pracuje na tom, aby sa migračný pakt stal povinným pre všetky členské krajiny Európskej únie - i napriek tomu, že ho už deväť členov Únie odmietlo.



Európska komisia (EK) 11. marca poprela, že by tajne pracovala na tom, aby sa migračný pakt OSN stal pre členské krajiny EÚ povinným.



"V rámci EK sa pripravuje množstvo pracovných materiálov pre rôzne odborno-politické oblasti. Tieto vnútorné materiály v žiadnom prípade nie sú oficiálnym postojom EK. Komisia má jasný postoj ku globálnej dohode OSN o migrácii, ktorá je právne nezáväzná. Nevytvára právny základ pre migráciu a jej cieľom nie je stimulovať neregulárnu migráciu. Naopak, jej cieľom je boj proti neregulárnej migrácii a prevádzačstvu," uviedla v reakcii EK.



