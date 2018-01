Szijjártó: Maďarsko postaví bloky v Paksi aj napriek protestu Rakúska

Rakúska spolková vláda v pondelok avizovala, že rozhodnutie Európskej komisie, ktoré dalo zelenú rozšíreniu jadrovej elektrárne v Paksi, napadne súdnou cestou.

Budapešť 24. januára (TASR) - Maďarsko aj napriek protestu Rakúska začne s výstavbou dvoch nových blokov atómovej elektrárne v Paksi podľa pôvodného plánu vo februári. Pre agentúru TASS to v stredu uviedol maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó.



"Všetko je už rozpracované, vrátane investícií, všetko ide v súlade s určenými termínmi. Iste viete, že rakúska strana namieta voči rozhodnutiu Európskej komisie (EK) v otázkach investícií - to však nebude mať vplyv na dodržanie pôvodného plánu," povedal šéf maďarskej diplomacie v nórskom prístavnom meste Tromsö, dejisku ekonomickej konferencie Arctic Frontiers.



Rakúska spolková vláda v pondelok avizovala, že rozhodnutie EK, ktoré dalo zelenú rozšíreniu jadrovej elektrárne v Paksi, napadne súdnou cestou.



Hlavným dôvodom pokusu o vyhlásenie neplatnosti rozhodnutia EK je jej konštatovanie, že subvencovanie výstavby dvoch nových reaktorov v Paksi, ktoré by mali nahradiť štyri z 80. rokov minulého storočia, nie je dôvodom na znepokojenie.



Viedeň chce právnicky spochybniť, že podpora takéhoto charakteru slúži spoločným záujmom, pretože iba v takom prípade by dotovanie jadrovej energetiky bolo prípustné.



Rakúske ministerstvo životného prostredia považuje verdikt EK za "absolútne chybný signál".



Dva nové bloky elektrárne by mohli podľa vlády vyrábať elektrickú energiu už v roku 2026. Prípravné investície sa majú začať tento rok. Cieľom kabinetu je dosiahnuť 40-percentnú účasť domácich dodávateľov na tomto projekte, ako je to uvedené aj v zmluve.



Ruský prezident Vladimir Putin na pracovnej návšteve v Budapešti vlani 2. februára povedal, že s maďarským premiérom Viktorom Orbánom venovali projektu výstavby dvoch nových blokov atómovej elektrárne v Paksi mimoriadnu pozornosť. "Tento projekt v hodnote 12 miliárd eur vytvorí 10.000 nových pracovných miest," podčiarkol vtedy Putin.



spravodajca TASR Ladislav Vallach