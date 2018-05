Szijjártó Pompeovi: Maďarsko sa nepripojí ku krajinám kritizujúcim USA

Maďarský minister po schôdzke podotkol, že Spojené štáty vnímajú Maďarsko a celý región strednej Európy ako prirodzeného spojenca.

Budapešť 30. mája (TASR) - Maďarsko sa nepostaví do radu európskych krajín, ktoré už pomaly "maniacky" kritizujú USA, ubezpečil v stredu vo Washingtone maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó šéfa diplomacie USA Mikea Pompea.



Podľa agentúry MTI maďarský minister po schôdzke podotkol, že Spojené štáty vnímajú Maďarsko a celý región strednej Európy ako prirodzeného spojenca.



Szijjártó dodal, že USA a Maďarsko spolupracujú v zahraničnopolitických otázkach, ako napríklad v otázke reformy Organizácie spojených národov (OSN), ale aj v snahe dosiahnuť čestný medzinárodný postoj k Izraelu.



"Spolupracujeme aj v boji proti ilegálnej migrácii, terorizmu či v ochrane kresťanských spoločenstiev vo svete," zdôraznil šéf maďarskej diplomacie.



Z vyhlásenia vydaného ministerstvom zahraničných vecí USA vyplýva, že americký minister zdôraznil význam zachovania čulého života občianskej spoločnosti. Pompeo zdôraznil nutnosť podpory Ukrajiny voči ruskej agresii a dodal, že treba tiež podporovať približovanie sa Ukrajiny k Severoatlantickej aliancii a zabrániť rastu vplyvu Ruska v strednej Európe.



Ministri sa podľa tohto vyhlásenia zhodli v tom, že v Európe treba dosiahnuť diverzifikáciu zdrojov energií. Pompeo a Szijjártó rokovali aj o amerických investíciách v Maďarsku, ako aj o dohode o obrannej spolupráci.



Internetové vydanie maďarského ľavicového denníka Népszava v súvislosti so schôdzkou poznamenalo, že maďarského ministra zahraničných vecí prijali vo Washingtone naposledy v roku 2012, keď János Martonyi presviedčal Hillary Clintonovú, že v Maďarsku je "všetko v poriadku".



Denník dodáva, že pre Pompea, ktorý predtým riadil CIA, zrejme otázka dodržiavania pravidiel právneho štátu v Maďarsku nebola hlavnou témou rozhovoru so Szijjártóom.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach