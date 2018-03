Szijjártó: Medzi migráciou a terorizmom je mimoriadne silné prepojenie

Szijjártó podotkol, že najdôležitejšou témou volieb európskych národných parlamentov bola v poslednom čase migrácia, pričom politické strany sa rozchádzali práve v tejto otázke.

Budapešť 26. marca (TASR) - Piatkový atentát vo Francúzsku opäť potvrdil, že medzi migráciou a terorizmom je mimoriadne silné prepojenie. Uviedol to v pondelok pre maďarskú verejnoprávnu televíziu M1 maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, ktorého cituje agentúra MTI.



Šéf diplomacie zdôraznil, že páchateľ marockého pôvodu bol občanom Francúzska, pričom namiesto toho, aby sa integroval, spáchal teroristický čin. "Svedčí to o tom, že západoeurópske integračné modely zlyhali," dodal minister.



"V maďarských parlamentných voľbách 8. apríla pôjde o to, či krajina bude pokračovať v boji proti ilegálnemu prisťahovalectvu, alebo sa tohto boja vzdá," povedal minister s poznámkou, že Brusel sa snaží urýchliť presadenie povinného rozdeľovania prisťahovalcov.



Útok islamského extrémistu v južnom Francúzsku si v piatok vyžiadal celkovo štyri obete na životoch a viac ako desať zranených.



spravodajca TASR Ladislav Vallach