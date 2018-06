Szijjártó: Nemecko a Maďarsko chcú silnú a bezpečnú Európsku úniu

Péter Szijjártó vyzdvihol význam ekonomickej spolupráce Nemecka s krajinami strednej Európy, ktorú označil za kľúčovú.

Berlín/Budapešť 5. júna (TASR) - Záujmom Maďarska i Nemecka je silná, bezpečná a konkurencieschopná Európska únia. Povedal to v utorok v Berlíne maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po schôdzke so šéfom nemeckej diplomacie Heikom Maasom.



Podľa agentúry MTI nemecký minister zdôraznil, že Nemecko je najdôležitejším hospodárskym partnerom Maďarska, v ktorom pôsobí už 6000 nemeckých firiem. Maas dodal, že dialóg medzi Nemeckom a Maďarskom treba posilňovať, pretože jednota v EÚ nebola nikdy taká dôležitá ako teraz.



K intenzívnejšiemu dialógu podľa slov šéfa nemeckej diplomacie prispeje aj decembrové budapeštianske nemecko-maďarské fórum zamerané v prvom rade na mladých ľudí vo veku do 35 rokov.



Szijjártó vyzdvihol význam ekonomickej spolupráce Nemecka s krajinami strednej Európy, ktorú označil za kľúčovú.



"Zhodli sme sa v tom, že obe krajiny chcú EÚ, ktorá dokáže ubrániť svoje hranice a pomôže v rozvoji okolitých regiónov. Tomu poslúži aj v utorok podpísaná dohoda o spoločnom maďarsko-nemeckom projekte rozvoja v oblasti vodohospodárstva v afrických krajinách a krajinách Blízkeho východu, ktorý napomôže tomu, aby sa mnohí utečenci mohli vrátiť do svojich krajín a žili dôstojný život vo svojej vlasti," uzavrel maďarský minister zahraničných vecí.



