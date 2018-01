Szijjártó opäť obhajoval migračnú politiku Orbánovej vlády

Podľa slov šéfa maďarskej diplomacie je migračná kríza už tri roky v centre európskej politickej diskusie, avšak túto otázku naďalej charakterizuje neskutočné pokrytectvo.

Budapešť 9. januára (TASR) - Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó sa domnieva, že ak by Maďarsko neminulo na ochranu svojich južných hraníc takmer jednu miliardu eur, Nemecko by teraz čelilo podstatne väčším problémom.



Minister to uviedol v utorok v maďarskej verejnoprávnej televízii M1. Podľa jeho slov je migračná kríza už tri roky v centre európskej politickej diskusie, avšak túto otázku naďalej charakterizuje neskutočné pokrytectvo.



"Európsky parlament a Európska komisia sa evidentne nevzdávajú plánu presadenia nepretržitého a neobmedzeného prijímania migrantov. Pritom však takmer každá členská krajina zdieľa postoj maďarskej vlády, že treba posilniť ochranu vonkajších hraníc a že existujúce problémy treba riešiť mimo územia Únie," zdôraznil Szijjártó.