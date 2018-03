Szijjártó opäť varoval pred hrozbou terorizmu

V diskusiách o migrácii sa podľa maďarského ministra zahraničných vecí najmarkantnejšie prejavuje boj o to, či majú práva migrantov prednosť pred právami občanov krajín Európy.

Budapešť 22. marca (TASR) - Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó sa domnieva, že teroristické útoky v Európe z uplynulých rokov potvrdili, že s prisťahovalectvom je spojená hrozba terorizmu.



Szijjártó to vyhlásil pred novinármi v Budapešti v deň druhého výročia útokov v Bruseli, pri ktorých zomrelo 32 ľudí a 340 sa zranilo.



"V uplynulom dva a pol roku spáchali v Európe teroristi spájaní s migráciou 27 teroristických útokov. Počet obetí dosiahol 330 a 1300 ľudí bolo zranených," povedal Szijjártó.



V diskusiách o migrácii sa podľa jeho názoru najmarkantnejšie prejavuje boj o to, či majú práva migrantov prednosť pred právami občanov krajín Európy. "Jedine Maďarsko nastolilo otázku práv Európanov, a to práva na bezpečnosť," nazdáva sa minister.



Szijjártó tiež odmietol postoj, ktorý sa podľa neho šíri v západnej Európe, že teroristická hrozba je súčasťou života vo veľkých mestách. "Maďarsko s tým nesúhlasí. Urobíme všetko pre to, aby to v Maďarsku nebolo tak," dodal šéf diplomacie.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach