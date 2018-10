Szijjártó: Nevystúpime z EPP, aj keby sa ju nepodarilo zmeniť

Šéf maďarskej diplomacie vyjadril názor, že v súčasnosti je tábor priaznivcov migrácie v rámci EPP v jednoznačnej väčšine.

Budapešť/Viedeň 9. októbra (TASR) - Maďarská vládna strana Fidesz sa bude usilovať zmeniť Európsku ľudovú stranu (EPP), avšak ani v prípade, že by sa nepodarilo v rámci tejto politickej skupiny posilniť protimigračné sily, Fidesz z EPP nevystúpi. Vyhlásil to v utorňajšom rozhovore pre rakúsky denník Der Standard maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.



Podľa spravodajského servera Privátbankár.hu šéf maďarskej diplomacie vyjadril názor, že v súčasnosti je tábor priaznivcov migrácie v rámci EPP v jednoznačnej väčšine.



"Sme členmi uvedenej politickej skupiny a urobíme všetko pre to, aby sme EPP zmenili. Sme stranou (Fidesz), ktorá rozumie, čo chce ľud, a to aj presadzujeme," formuloval Szijjártó, podľa ktorého európskych ľudovcov chce Fidesz priviesť späť k pôvodným princípom.



Maďarský minister jednoznačne odmietol možnosť vystúpenia Maďarska z Európskej únie. "Maďarsko môže byť silné iba v silnej Európe. Chceli by sme Európu, ktorá je postavená na silných členských krajinách," zdôraznil.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach