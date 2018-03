Szijjártó: Rakúsko a Maďarsko obnovili vzájomné priateľské vzťahy

KHL: Slovan zakončil sezónu víťazstvom, Dinamo Minsk zdolal 4:2. O šancu postúpiť do play off prišli už dávnejšie, v tabuľke Západnej konferencie obsadili so ziskom 58 bodov konečné 12. miesto, keď na ôsmu postupovú pozíciu stratili 25 bodov.