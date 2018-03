Szijjártó rokoval so šéfom kirgizskej diplomacie o spolupráci

Ministri sa dohodli na tom, že začnú rokovania v záujme dosiahnutia dohody o zamedzení dvojitého zdaňovania a o ochrane investícií, k čomu už Maďarsko od Európskej únie dostalo predbežné povolenie.

Budapešť 28. februára (TASR) - Stredoázijská oblasť je bohatá na zdroje vody a maďarským vodohospodárskym podnikom sa ponúkajú na tamojšom trhu veľké možnosti na vybudovanie nových kapacít zásobární vôd, na rozvoj čistenia vôd a vodnej energetiky. Povedal to dnes v Budapešti to maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po schôdzke so šéfom kirgizskej diplomacie Erlanom Abdyldajevom.



Podľa agentúry MTI ministri sa dohodli na tom, že začnú rokovania v záujme dosiahnutia dohody o zamedzení dvojitého zdaňovania a o ochrane investícií, k čomu už Maďarsko od Európskej únie dostalo predbežné povolenie.



Šéf maďarskej diplomacie rokoval aj s námestníkom ministra zahraničných vecí Tadžikistanu Muzaffarom Huseinzodom. Tadžikistan má 1300 kilometrov dlhú štátnu hranicu s Afganistanom, preto má táto stredoázijská krajina mimoriadne dôležitú úlohu z hľadiska európskej bezpečnosti, zhodli sa na tom Szijjártó s Huseinzodom.



Pre Európu a Maďarsko podľa nich je mimoriadne dôležité, aby sa z Afganistanu nevydali na cestu smerom do Európy migranti a teroristi. Maďarsko preto bude iniciovať pri tvorbe rozpočtu EÚ pre nadchádzajúci sedemročný cyklus zvýšenie podpory na ochranu hraníc Tadžikistanu.



V utorok sa v Budapešti konala schôdzka šéfov diplomacií krajín Vyšehradskej štvorky (V4) s ich rezortnými partnermi stredoázijských krajín - Kazachstanu, Kirgizska, Tadžikistanu a Turkménska.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)