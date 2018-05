Szijjártó: Rozhodnutie Rakúska o prídavkoch je nečestné voči Maďarom

Šéf rezortu diplomacie zdôraznil, že Rakúsko je dôležitým partnerom Maďarska a v mnohých záležitostiach aj dôležitým spojencom. Avšak v tejto otázke sa Maďarsko dostalo s Rakúskom do vážneho sporu.

Budapešť 2. mája (TASR) - Ak by Európska komisia (EK) používala rovnaký meter, tak by mala zasiahnuť voči porušeniam práva v Rakúsku. Týmito slovami reagoval v stredu pre agentúru MTI maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó na správu, že Rakúsko sa napriek obavám zo strany EÚ chystá znížiť rodinné prídavky na deti žijúce v zahraničí.



Pravicovo-konzervatívna vláda predstavila v stredu vo Viedni príslušný návrh zákona, informovala agentúra DPA.



Maďarská vláda v každom prípade zasiahne voči tomu, ak by ktokoľvek zaobchádzal s občanmi Maďarska nespravodlivo a nečestne. "Terajšie rozhodnutie rakúskej vlády je voči Maďarom nespravodlivé a nečestné," píše Szijjártó vo vyhlásení.



Šéf rezortu diplomacie zdôraznil, že Rakúsko je dôležitým partnerom Maďarska a v mnohých záležitostiach aj dôležitým spojencom. Avšak v tejto otázke sa Maďarsko dostalo s Rakúskom do vážneho sporu. Podľa jeho slov je neprípustné, aby Maďari pracujúci v Rakúsku plnili svoje daňové a odvodové povinnosti, pritom by ale dostali nižšie prídavky na deti ako občania Rakúska.



Szijjártó dodal, že ide aj o európsku otázku, preto Maďarsko očakáva od inštitúcií Európskej únie, že zasiahnu pri uplatnení európskych noriem a dohôd.



Navrhované škrty by mali postihnúť predovšetkým rodiny, ktorých deti žijú na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku. Deti žijúce vo Švajčiarsku alebo Belgicku naopak v budúcnosti dostanú - s ohľadom na vyššie životné náklady - viac peňazí, píše DPA.



Rodinné prídavky pre rodičov pracujúcich v Rakúsku sa - v prípade schválenia predmetného zákona parlamentom - majú s platnosťou od roku 2019 prispôsobiť výške životných nákladov v domovských krajinách. EÚ ohlásila, že chce preskúmať, či je príslušný rakúsky návrh zákona v súlade s právom EÚ.



