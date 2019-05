Szijjártó: Timmermans musí niesť zodpovednosť za ilegálnych migrantov

Na archívnej snímke maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó. Foto: TASR - Marko Erd

Budapešť 10. mája (TASR) - Kandidát európskych socialistov na post predsedu budúcej Európskej komisie (EK) a súčasný prvý podpredseda exekutívy EÚ Frans Timmermans musí niesť zodpovednosť za príchod vyše poldruha milióna ilegálnych migrantov do Európy, domnieva sa šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó.



Pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió minister v piatok povedal, že ľavicový politik Timmermans nesie osobnú zodpovednosť za to, že výkon EK bol v uplynulých piatich rokoch "škandálne slabý", ako aj za to, že Európa priebežne stráca zo svojej konkurencieschopnosti a bezpečnostná situácia v nej sa stále zhoršuje.



Szijjártó vyjadril názor, že ani jeden z lídrov kandidátok európskych politických skupín do nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu (EP) nie je spôsobilý na to, aby viedol túto európsku inštitúciu.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)

