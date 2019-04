Szijjártó: Spomaľovanie procesu eurointegrácie Srbska je neprijateľné

V Subotici sa v pondelok koná už piate spoločné rokovanie vlád Srbska a Maďarska pod vedením premiérov Viktora Orbána a Aleksandra Vučiča.

Budapešť/Subotica 15. apríla (TASR) - Pre Maďarsko je neprijateľné, že by sa Európska únia (EÚ) do roku 2025 ďalej nerozširovala. Takisto je neprijateľné, že Európska komisia (EK) umelo spomaľuje prístupový proces Srbska, vyhlásil v pondelok vo vojvodinskej Subotici maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po schôdzke so srbským rezortným partnerom Ivicom Dačičom.



V Subotici sa v pondelok koná už piate spoločné rokovanie vlád Srbska a Maďarska pod vedením premiérov Viktora Orbána a Aleksandra Vučiča. Pred touto schôdzkou sa Szijjártó stretol aj so srbskou ministerkou pre európsku integráciu Jadrankou Jokšimovičovou, uviedla agentúra MTI.



Szijjártó zdôraznil, že záujmom Maďarska je silné Srbsko, pretože silné susedné krajiny prispejú k zvýšeniu jeho hodnoty. Minister kritizoval Brusel za to, že tamojší hlavný politický prúd nepodporuje integráciu, a že EK stavia pred adeptov na členstvo v Únii umelé prekážky.



