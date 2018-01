Szijjártó: Zakročíme proti obmedzovaniu práv menšín na Ukrajine

Podľa maďarského ministra zahraničných vecí Ukrajina namiesto toho, aby sa snažila vyriešiť existujúce konflikty, predkladá ďalšie návrhy na obmedzovanie používania jazyka a občianstva.

Budapešť 15. januára (TASR) - Maďarská vláda proti ďalšiemu obmedzovaniu práv národnostných menšín na Ukrajine zakročí rovnako tvrdo, ako to urobila v prípade sporného zákona o vzdelávaní, povedal v pondelok v Budapešti maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.



"Situácia je mimoriadne vážna, pretože nikto nevzal vážne hrozbu, ktorú znamenal školský zákon," konštatoval šéf maďarskej diplomacie v súvislosti s novými návrhmi ukrajinských zákonov, ktoré by mali ďalej zasahovať do práv tamojších menšín.



Podľa Szijjártóa Ukrajina namiesto toho, aby sa snažila vyriešiť existujúce konflikty, predkladá ďalšie návrhy na obmedzovanie používania jazyka a občianstva.



"Napríklad na divadelných predstaveniach (v menšinovom jazyku) by malo byť písomne uvedené v ukrajinčine všetko, čo zaznie na javisku, ale aj v prípade novín by chceli zaviesť takúto dvojjazyčnú povinnosť," dodal minister v relácii maďarskej verejnoprávnej televízie M1.



Maďarsko 27. októbra pre sporný ukrajinský školský zákon oznámilo, že nebude podporovať integračné snahy Ukrajiny, a vetovalo zvolanie decembrovej schôdzky komisie NATO-Ukrajina.