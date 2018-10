Szijjártó:Ukrajina zastrašuje presunom polície a vojska do Zakarpatska

Podľa slov ministra sa východný sused Maďarska evidentne rozhodol, že parlamentnými a zákonodarnými prostriedkami znepríjemní život tamojším národnostným menšinám.

Budapešť 5. októbra (TASR) - Ukrajina s cieľom zastrašovať presúva policajné a vojenské sily do Zakarpatskej oblasti, povedal v rozhovore pre komerčnú spravodajskú televíziu Hír TV šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó.



"Je to divné, že v krajine, ktorá údajne smeruje k členstvu v Severoatlantickej aliancii, presúvajú vojenské a policajné jednotky na hranice členských krajín NATO, prípadne blízko k nim. Uvedené sily posielajú na miesta v Zakarpatskej oblasti, ktoré hraničia s tromi krajinami, z ktorých všetky sú členom NATO," dodal Szijjártó vo štvrtkovom večernom vysielaní.



Maďarské ministerstvo zahraničných vecí predtým oznámilo, že vyhostí z Maďarska ukrajinského konzula v reakcii na to, že Kyjev vo štvrtok vyhlásil maďarského konzula sídliaceho v meste Berehovo v Zakarpatskej oblasti za nežiaducu osobu, persona non grata.



Szijjártó po tomto kroku zdôraznil, že záujmom Maďarska je udržiavať dobré vzťahy so všetkými susednými krajinami, avšak v uplynulých mesiacoch Ukrajina neustále vyhrocovala konflikt s Budapešťou.



Príčinou najnovšieho vyostrenia vzťahov medzi Kyjevom a Budapešťou sa stal videozáznam nasnímaný na maďarskom konzuláte v Berehove, ktorý zachytáva, ako tamojší konzul miestnym obyvateľom maďarskej národnosti slávnostne odovzdáva maďarské pasy.



Ukrajinský minister zahraničných vecí Pavlo Klimkin 21. septembra vyhlásil, že Maďarsko sa "škandálom s rozdávaním" maďarských pasov v Zakarpatskej oblasti na západe Ukrajiny priblížilo k "červenej čiare".



Ďalšou spornou záležitosťou medzi Maďarskom a Ukrajinou je ukrajinský zákon o vzdelávaní, ktorý nadobudol platnosť vlani v októbri. Ten vyvolal obavy a protesty v Maďarsku, Rumunsku, Rusku i Moldavsku. Maďarsko z tohto dôvodu vetovalo zvolanie schôdzky výboru ministrov NATO-Ukrajina a pohrozilo podobnými krokmi aj na pôde EÚ.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)