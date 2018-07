T. Mayová i napriek odchodu ministrov bráni plán pre rokovania s EÚ

Britská premiérka Mayová počas vystúpenia pred zákonodarcami vyjadrila poctu odchádzajúcim ministrom, ktorí sa s uvedeným plánom nestotožnili.

Londýn 9. júla (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová obhajovala v pondelok na pôde parlamentu plán budúcich obchodných vzťahov Británie s EÚ, ku ktorému dospel jej kabinet koncom minulého týždňa, hoci boli vládnuci konzervatívci doteraz v tejto otázke nejednotní. Podľa jej slov je prijatý plán správny, a to i napriek tomu, že v posledných hodinách viedol k odstúpeniu britského ministra pre tzv. brexit Davida Davisa, ako aj ministra zahraničných vecí Borisa Johnsona, informovali agentúry AP a DPA.



Na základe dohodnutého "kolektívneho postoja" má Spojené kráľovstvo aj po vystúpení z EÚ tvoriť so zvyškom tohto bloku zónu voľného obchodu. Tá by sa mala týkať tovaru, nie však služieb, ktoré predstavujú prevažnú časť britskej ekonomiky.



Mayová pred členmi dolnej komory parlamentu povedala, že tento zámer predstavuje "správny brexit", lebo umožní vyhnúť sa zavedeniu kontrol na hranici medzi Írskou republikou a britskou provinciou Severné Írsko. Tá sa po vystúpení Británie z EÚ, naplánovanom na 29. marca 2019, stane vonkajšou hranicou európskeho bloku.



Mayová počas vystúpenia pred zákonodarcami vyjadrila poctu odchádzajúcim ministrom, ktorí sa s uvedeným plánom nestotožnili. Davis a Johnson podľa nej priniesli "dôležité príspevky", nenašli však s ňou spoločnú reč, pokiaľ ide o "najlepší spôsob, ako splniť spoločný záväzok rešpektovať výsledky referenda" o brexite z roku 2016.



V súvislosti so samotným plánom ďalšieho postupu v rokovaniach s EÚ, ktorý zástancovia brexitu považujú za príliš "mäkký", Mayová v pondelok uviedla, že návrhy Londýna sú pre druhú stranu "výzvou". "Vyžaduje si to, aby znova premýšľali, odpútali sa od postojov, ktoré doteraz prijali, a dohodli sa na novej a spravodlivej rovnováhe medzi právami a povinnosťami," vyhlásila.



Davis sa rozhodol odstúpiť po tom, čo Mayová odmietla na piatkovom stretnutí s členmi svojho kabinetu jeho návrhy, týkajúce sa budúcich vzťahov Británie s EÚ. Johnson ako popredný predstaviteľ kampane za tzv. tvrdý odchod Británie z EÚ zase s dohodnutým plánom údajne súhlasil len s veľkým odporom.



Okrem Davisa odstúpili zo svojich funkcií aj štátni tajomníci jeho ministerstva Steve Baker a Suella Bravermanová. Vlna rezignácií podľa britských médií uvrhla Mayovej vládu do ďalšej krízy. Premiérka už stihla vymenovať za nového ministra pre brexit Dominica Raaba, ktorý bol doteraz ministrom výstavby, zatiaľ čo meno nástupcu Johnsona by mala oznámiť čoskoro.