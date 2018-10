T. Mayová pripúšťa predĺženie prechodného obdobia po brexite

Britská premiérka doposiaľ dlhodobo odmietala scenár predĺženia prechodného obdobia.

Brusel 18. októbra (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová vo štvrtok - pred začiatkom druhého dňa summitu EÚ v Bruseli - uviedla, že je otvorená myšlienke možného predĺženia prechodného obdobia, ktoré by malo nasledovať po riadenom odchode Spojeného kráľovstva z Únie. Podľa Mayovej by toto obdobie mohlo byť v prípade potreby predĺžené "o niekoľko mesiacov".



V súčasnosti obe strany hovoria, že Británia zostane súčasťou vnútorného trhu EÚ od dátumu brexitu (29. marec 2019) do konca decembra roku 2020. Londýn a Brusel by tak získali čas na nadviazanie nových obchodných vzťahov.



V tomto období by boli Briti stále viazaní pravidlami Únie. Zároveň by sa obe strany snažili prijímať opatrenia na zmiernenie "šoku z brexitu" v oblasti ekonomickej, sociálnej aj politickej. Predovšetkým však budú hľadať uspokojivé riešenie problému spoločnej írsko-severoírskej hranice a podobu budúcich obchodných vzťahov.



Hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier minulý týždeň navrhol možnosť predĺženia uvedeného prechodného obdobia o ďalší rok. To však v Británii znepokojilo zástancov tvrdého brexitu, ktorí si myslia, že ide o pokus "zviazať" Spojené kráľovstvo s Úniou na neurčito.



Mayová doposiaľ dlhodobo odmietala scenár predĺženia prechodného obdobia. Rozhovory o "rozvode" však teraz uviazli na mŕtvom bode a Únia považuje návrh dlhšieho prechodného obdobia za vhodný rámec pre predĺženie diskusií o budúcom režime na hranici medzi Severným Írskom a Írskou republikou.



Mayová vo štvrtok upozornila, že jej vláda uvažuje o predĺžení tohto obdobia "o niekoľko mesiacov". Zároveň však vyjadrila presvedčenie, že takýto krok nebude vôbec potrebný.



"Pracujeme na tom, aby sme zabezpečili, že dohodu o budúcich vzťahoch budeme mať do konca decembra 2020," povedala premiérka novinárom.



