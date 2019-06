K vzbure v Tadžikistane, pri ktorej zahynulo 35 ľudí, sa priznal IS

Nepokoje sa začali, keď zhruba 30 väzňov odpykávajúcich si trest za členstvo v IS vzalo trojicu strážcov ako rukojemníkov a zavraždilo ich.

Dušanbe 14. júna (TASR) - K vyvolaniu vzbury v trestaneckej kolónii v tadžickom meste Vachdat, ku ktorej došlo ešte v máji tohto roku, sa priznala džihádistická organizácia Islamský štát (IS). Informovala o tom v piatok rozhlasová stanica Echo Moskvy s odvolaním sa na americkú organizáciu SITE, monitorujúcu aktivity militantov na internete.



Vzbura, ktorá vypukla v trestaneckej kolónii s maximálnym stupňom stráženia v tadžickom meste Vachdat, ležiacom približne 25 kilometrov východne od metropoly Dušanbe, si vyžiadala život 32 väzňov a troch dozorcov.



V kolónii sú umiestnení trestanci odsúdení za náboženský extrémizmus vrátane militantov IS.



Nepokoje sa začali, keď zhruba 30 väzňov odpykávajúcich si trest za členstvo v IS vzalo trojicu strážcov ako rukojemníkov a zavraždilo ich. Väzni boli vyzbrojení nožmi a inými ostrými predmetmi.



IS sa prihlásil aj k zodpovednosti za inú väzenskú vzburu v Tadžikistane, ktorá si vlani v novembri vyžiadala 21 mŕtvych väzňov a dvoch strážcov. Incident sa stal v meste Chudžand ležiacom na severe tejto stredoázijskej krajiny.