Taiwan plánuje trest smrti za jazdu pod vplyvom alkoholu

Tchaj-pej 28. marca (TASR) - Taiwan plánuje sprísniť tresty pre šoférov, ktorí spôsobia pod vplyvom alkoholu fatálne nehody, pričom pri najzávažnejších prípadoch má ísť o trest smrti. Ľudskoprávne skupiny s tým nesúhlasia, píše agentúra AFP.



Tamojší kabinet vo štvrtok schválil pracovnú verziu novelizácie trestného zákona, na základe ktorej by bolo spôsobenie smrteľného úrazu jazdou pod vplyvom omamných látok trestateľné odňatím života, ak by bol skutok "úmyselný".



Návrh ešte potrebuje odobrenie parlamentom. Momentálne je na Taiwane maximálnym trestom za spôsobenie smrti šoférom pod vplyvom alkoholu desať rokov. Nová iniciatíva by zároveň zvýšila tresty odňatia slobody pre páchateľov, ktorí sa opakovanie dopustia prečinu do piatich rokov od spáchania prvého.



Za spôsobenie smrti budú páchatelia čeliť doživotiu a za spôsobenie vážnych zranení 12 rokov za mrežami.



Iba veľmi málo krajín uplatňuje pri prípadoch jazdy pod vplyvom alkoholu najvyšší trest - napríklad Čína a niekoľko federatívnych štátov USA.



Ľudskoprávne skupiny vrátane Taiwanského združenia za ľudské práva (TAHR) vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom daný návrh kritizujú a vyzývajú na prijatie "racionálnej legislatívy pre iracionálnu jazdu pod vplyvom".



"Niet dôkazov ani vedeckých zistení, že extrémne tresty a zákony budú skutočnou prevenciou jazdenia pod vplyvom," uviedli bojovníci za ľudské práva.



Taiwan obnovil trest smrti v roku 2010 po päťročnej prestávke, a to i napriek neutíchajúcim hlasom miestnych aj medzinárodných aktivistov, ktorí požadujú jeho zrušenie. Podľa prieskumov taiwanská verejnosť trest smrti podporuje.