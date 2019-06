Taiwan potvrdil žiadosť o nákup tankov a protivzdušných systémov USA

Spojené štáty majú totiž od jej prijatia 120 dní na to, aby reagovali.

Tchaj-pej 6. júna (TASR) - Taiwan vo štvrtok potvrdil, že požiadal o nákup vyše 100 tankov, ako aj protivzdušných systémov a protitankových striel od Spojených štátov. Takýto veľký predaj zbraní by mohol zhoršiť napätie medzi Washingtonom a Pekingom, napísala agentúra AP.



Taiwanské ministerstvo obrany vo vyhlásení uviedlo, že predložilo americkej strane žiadosť o nákup 108 tankov M1A2 Abrams, 1240 protitankových riadených striel TOW, 409 protitankových striel Javelin a 250 prenosných protivzdušných systémov Stinger.



Vybavovanie žiadosti pokračuje "ako obvykle", dodalo ministerstvo. AP však pripomína, že nie je jasné, kedy bola oficiálna žiadosť predložená. Spojené štáty majú totiž od jej prijatia 120 dní na to, aby reagovali.



Objavili sa aj správy, že Taiwan chce zakúpiť ďalších 66 stíhacích lietadiel F-16 v najpokročilejšej konfigurácii "V".



Taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen v marci uviedla, že jej krajina má záujem o tanky a stíhačky, bližšie podrobnosti však neposkytla.



Spojené štáty sú hlavným dodávateľom obrannej zbrojnej techniky pre Taiwan, ktorý Čína považuje za svoje územie, ktoré sa jedného dňa vráti pod jej kontrolu, a to v prípade potreby aj použitím vojenskej sily.