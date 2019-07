Taiwan vyzval Hongkong, aby riešil obavy protestujúcich

V pondelok večer taiwanský minister zahraničných vecí Joseph Wu uviedol, že v protestujúcich občanoch Hongkongu kypel hnev a frustrácia.

Tchaj-pej 2. júla (TASR) - Taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen vyzvala v utorok vládu Hongkongu, aby riešila obavy protestujúcich. Výzvu vyjadrila deň po tom, čo demonštranti vtrhli do budovy parlamentu.



"Obávam sa, že by mohlo dôjsť k horším potýčkam, ak požiadavky ľudí zostanú nevypočuté," uviedla prezidentka Cchaj Jing-wen, ktorú citovala štátna tlačová agentúra CNA a následne agentúra DPA.



Sídlo hongkonskej Legislatívnej rady je posledné tri týždne stredobodom protestov, ktorých účastníci požadujú stiahnutie návrhu zákona umožňujúceho vydávanie osôb orgánom v pevninskej Číne a odstúpenie najvyššej predstaviteľky miestnej samosprávy Carrie Lamovej. Tá v pondelok vyhlásila, že bude viac načúvať hlasu mladých ľudí, nechystá sa však odísť z funkcie.



Taiwanská prezidentka už začiatkom tohto roka odsúdila plán čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga uplatniť na Taiwane rovnakú zásadu "jedna krajina, dva systémy", ktorá platí aj v Hongkongu.



Tento plán je hrozbou pre "slobodný a demokratický spôsob života" samosprávneho ostrova s vlastnou vládou, povedala prezidentka v januári.



V pondelok večer taiwanský minister zahraničných vecí Joseph Wu uviedol, že v protestujúcich občanoch Hongkongu "kypel hnev a frustrácia". Práve na pondelok totiž pripadalo 22. výročie vrátenia Hongkongu - bývalej britskej kolónie - Číne, ku ktorému došlo 1. júla 1997.



"Je jasné, že plán režimu čínskej komunistickej strany nazvaný 'jedna krajina, dva systémy' nie je nič iné ako lož. Vyzývam medzinárodné spoločenstvo, aby podporilo boj ľudu za slobodu a plne demokratické voľby," napísal na Twitteri Wu.



Taiwanské médiá opísali pondelkové protesty v Hongkongu a vtrhnutie demonštrantov do budovy parlamentu ako "hongkonskú obdobu slnečnicového hnutia z roku 2014".



Slnečnicové hnutie alebo Hnutie 18. marca bola 24-dňová okupácia budovy taiwanského parlamentu v hlavnom meste Tchaj-pej. Išlo o najväčší protest vedený študentmi v dejinách tejto ostrovnej krajiny.



Rozsiahle protestné hnutie sa spustilo proti navrhovanej obchodnej dohode medzi Taiwanom a Čínou, ktorá podľa protestujúcich nebola transparentná, poškodzovala by taiwanskú ekonomiku a ostrov by mohol podľahnúť politickému tlaku Číny. Dohoda nebola nikdy ratifikovaná.



Peking odsúdil výtržnosti v Hongkongu, podporil trestné konanie voči aktérom



Čínska ústredná vláda odsúdila v utorok udalosti z predošlého dňa v Hongkongu, kde sa demonštranti vlámali do budovy zákonodarnej rady, pričom vyvesili v rokovacej sieni vlajku z britskej koloniálnej éry a nasprejovali na steny heslá namierené proti Pekingu. Deklarovala, že podporuje hongkonské orgány pri vyšetrovaní s cieľom vyvodiť "trestnú zodpovednosť násilných páchateľov", informovala tlačová agentúra AFP.



"Tieto závažné protizákonné činy pošliapavajú vládu zákona v Hongkongu, podrývajú hongkonský spoločenský poriadok a poškodzujú základné záujmy Hongkongu," uviedol vo vyhlásení nemenovaný hovorca vládneho úradu pre záležitosti Hongkongu a Macaa, ktoré sú čínskymi územiami s osobitným štatútom.



Poloautonómny Hongkong uvrhli do krízy niekoľko týždňov trvajúce protivládne protesty vyvolané návrhom zákona, ktorý by umožnil vydávanie osôb orgánom v pevninskej Číne. Na pondelok navyše pripadlo 22. výročie návratu Hongkongu z britskej pod čínsku správu, čo býva tradične dôvodom pre demonštrácie.



Do priestorov zákonodarnej rady vnikli skupiny prevažne mladých, radikálnych demonštrantov, a to po niekoľkých pokusoch preraziť vonkajší plášť budovy zo skla a kovu. Polícia sa snažila tieto pokusy odraziť rozprašovaním dráždivej látky, neskôr sa však stiahla. Pred tým, ako policajti začali zasahovať v budove, protestujúci ušli.



"Je to nehorázne napadnutie podstaty 'jednej krajiny a dvoch systémov'. Dôrazne to odsudzujeme," vyhlásil spomínaný hovorca.



V Hongkongu platí od jeho návratu pod správu Číny v roku 1997 princíp "jedna krajina - dva systémy", zaručujúci do roku 2047 vysokú mieru autonómie a slobôd.



Najvyššia predstaviteľka hongkonskej samosprávy Carrie Lamová, ktorej popularita je podľa AFP rekordne nízka, odsúdila pondelkové udalosti ako "extrémne použitie násilia". Výtržnosti tiež zhodnotila ako "srdcervúce a šokujúce".