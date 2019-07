Taiwanská prezidentka mieri za spojencami do Karibiku

Prezidentka sa zastaví na dva dni aj v Spojených štátoch.

Tchaj-pej 1. júla (TASR) - Taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen začne na budúci týždeň 12-dňovú cestu po spojeneckých krajinách Karibiku a zastaví sa aj v USA. Oznámilo to v pondelok taiwanské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré citovala tlačová agentúra DPA.



Cchaj Jing-wen počas svojej diplomatickej cesty 11. - 22. júla navštívi Haiti, Svätý Vincent a Grenadíny, Svätú Luciu a Svätý Krištof a Nevis, povedal na tlačovej konferencii v prezidentskom úrade námestník ministra zahraničných vecí Miguel Cchao.



Taiwanskí prezidenti smeli v minulosti zostať na území USA len maximálne 24 hodín. Podľa taiwanských médií sa Cchaj Jing-wen zastaví v New Yorku a Denveri, kde sa stretne s členmi amerického Kongresu a miestnymi činiteľmi. Cchao však uviedol, že detaily o mestách, ktoré prezidentka navštívi, budú zverejnené neskôr.



Prezidentkine aktivity počas zastávky v USA pravdepodobne rozhnevajú Čínu, ktorá považuje Taiwan s vlastnou demokraciou za súčasť svojho územia.



Cchaj Jing-wen sa stretne s lídrami zmienených štyroch spojencov s cieľom získať podporu medzi stále sa zužujúcim okruhom krajín, ktoré oficiálne uznávajú Taiwan za suverénnu krajinu. Taiwan má momentálne iba 17 diplomatických spojencov.



"Títo štyria spojenci a USA sú podobne zmýšľajúcimi krajinami, ktoré sa aktívne zapájajú do podpory našej demokracie a slobôd," vyhlásil Cchao s tým, že prezidentkina cesta sa bude zameriavať na udržateľný rozvoj vzťahov.



Od roku 2016, keď sa Cchaj Jing-wen ujala prezidentského úradu, Čína dostala na svoju stranu päť bývalých spojencov Taiwanu - Gambiu, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Panamu, Burkinu Faso a Salvádor.