Taiwanské aerolínie EVA Air zrušili pre štrajk vyše 500 letov

Tchaj-pej 23. júna (TASR) - Taiwanské aerolínie EVA Air v sobotu oznámili, že na budúci týždeň zrušia vyše 500 letov pre pretrvávajúci štrajk palubného personálu. Informovala o tom tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na miestne médiá.



Opatrenie postihne viac než 10.000 ľudí. EVA Air je totiž jednou z dvoch hlavných taiwanských leteckých spoločností. Štrajk sa začal vo štvrtok a dosiaľ vyústil do zrušenia 328 letov, čo postihlo 66.000 pasažierov. Zrušené lety sa týkajú destinácií ako Severná Amerika, Európa, juhovýchodná Ázia a iné regióny.



Aerolínie zároveň oznámili, že nové rezervácie nebudú prijímať do 29. júna. Štrajk, do ktorého sa zapojilo vyše 1000 zamestnancov, má dôsledky pre približne polovicu dennej odbavovacej kapacity. Zamestnanci od štvrtka podnikajú okupačný štrajk pred sídlom spoločnosti v meste Tchao-jüan na severe Taiwanu.



Členovia odborov uviedli, že štrajk bude pravdepodobne dlhodobý, keďže manažment aerolínii nie je ústupný požiadavkám na denné príspevky a iné potreby štrajkujúceho palubného personálu.



Taiwanské ministerstvo dopravy zriadilo pohotovostnú skupinu, ktorá má na starosti riešenie vzniknutej situácie.