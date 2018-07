Tajani a europoslanci kritizovali závery summitu EÚ v oblasti migrácie

Poslanci počas utorňajšej rozpravy v Štrasburgu kritizovali najmä nedostatok pokroku pri reforme spoločnej azylovej politiky a prehlbovaní hospodárskej a menovej únie.

Brusel/Štrasburg 4. júla (TASR) - Výsledky minulotýždňového summitu EÚ (27.-28.6) sú podľa mnohých poslancov Európskeho parlamentu (EP) neuspokojivé. Poslanci počas utorňajšej rozpravy v Štrasburgu kritizovali najmä nedostatok pokroku pri reforme spoločnej azylovej politiky a prehlbovaní hospodárskej a menovej únie.



Väčšina rečníkov, ktorí sa v utorok predstavili pred predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom a šéfom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom, skritizovali hlavy štátov a vlád za to, že počas dvojdňových rokovaní nedokázali dosiahnuť zásadnejšiu dohodu na riešení migračnej a azylovej krízy. Podľa mnohých europoslancov závery summitu zmenia v praxi len málo vecí a v Stredozemnom mori budú aj naďalej umierať utečenci smerujúci do Európy.



Lídri EÚ sa na summite dohodli na potrebe vytvárania vyloďovacích centier pre migrantov na území tretích štátov, napríklad v severnej Afrike, v ktorých prebehne selekcia na tých s nárokom na azyl a na ekonomických utečencov, ktorí budú vrátení do krajiny pôvodu.



Predseda EP Antonio Tajani v úvode rozpravy poznamenal, že poslanci už dlho čakajú na začiatok rokovaní s ministrami členských štátov (Rada EÚ) o novelizácii Dublinského nariadenia o azylovej politike a v tejto súvislosti vyzval Radu EÚ, aby svoju vyjednávaciu pozíciu prijala kvalifikovanou väčšinou. Tomu však chcú zabrániť najmä krajiny Vyšehradskej štvorky (V4), vrátane Slovenska.



Tajani zároveň zdôraznil, že návrhy EP v tejto oblasti predstavujú "vynikajúci východiskový bod", nakoľko sú vyvážené a majú širokú podporu v pléne europarlamentu.



Viacero poslancov vyjadrilo frustráciu nad neschopnosťou lídrov členských štátov - desať rokov po finančnej kríze, ktorá sa začala v roku 2008 - dosiahnuť pokrok pri zavádzaní opatrení, ktoré by zabránili prípadnému hospodárskemu kolapsu v budúcnosti.



Spravodajca TASR Jaromír Novak