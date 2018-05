A. Tajani: Eurobarometer naznačil podporu Európanov pre myšlienku EÚ

Predseda EP Antonio Tajani pri tejto príležitosti upozornil, že v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov sa budú v celej Európe konať diskusie s občanmi o budúcnosti Európy.

Brusel 23. mája (TASR) - Európsky parlament (EP) v stredu oznámil, že presne o rok, v období od 23. do 26. mája 2019, budú občania členských krajín EÚ rozhodovať o novom zložení europarlamentu. Svojimi hlasmi nepriamo rozhodnú aj o tom, kto bude v ďalšom päťročnom období na čele Európskej komisie.



Predseda EP Antonio Tajani pri tejto príležitosti upozornil, že v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov sa budú v celej Európe konať diskusie s občanmi o budúcnosti Európy. "Európsky parlament je v centre diskusií o tom, akú Európu chceme. Od januára tohto roku sú lídri členských štátov EÚ pozývaní na verejné diskusie s europoslancami v rokovacej sále o ich víziách o budúcnosti Európy," uviedol Tajani.



Šéf europarlamentu spomenul aj výsledky najnovšieho prieskumu Eurobarometra s názvom "Demokracia v pohybe", ktorý sa okrem iného zameral aj na podporu obyvateľstva pre myšlienku EÚ.



Prvýkrát od roku 2007 si až 60 percent respondentov myslí, že členstvo v EÚ je pre ich krajinu dobrá vec; 67 percent sa domnieva, že členstvo v EÚ je pre ich krajinu prínosom, čo je najvyššia hodnota zaznamenaná od roku 1983.



Prieskum sa zaoberá aj jednotlivými členskými krajinami a v prípade Slovenska naznačil, že v roku 2018 členstvo v EÚ považuje za dobrú vec 50 percent Slovákov, za zlú vec ho označilo deväť percent opýtaných a nerozhodných bolo 38 percent respondentov. Ten istý prieskum potvrdil, že 77 percent Slovákov považuje členstvo SR v EÚ za prínos, opačný názor má 17 percent opýtaných.



"Budúce európske voľby budú bezpochyby bitkou, a to nielen medzi tradičnými stranami pravice, ľavice a stredu, ale aj medzi tými, ktorí veria v prínos pokračujúcej spolupráce a integrácie na úrovni EÚ a tými, ktorí by chceli vrátiť späť to, čo sa nám podarilo dosiahnuť za posledných 70 rokov," uviedol Tajani pred novinármi.



