Tajani informoval o návrhu vyslať osobitnú misiu poslancov EP do SR

Brusel/Bratislava 1. marca (TASR) - Predseda Európskeho parlamentu (EP) Antonio Tajani vo štvrtok v rámci plenárneho zasadnutia v Bruseli predstavil návrh na vyslanie osobitnej vyšetrovacej misie EP na Slovensko v spojitosti s vyšetrovaním káuz, na ktorých pracoval zavraždený novinár Ján Kuciak.



Tajani spresnil, že návrh pochádza z dielne frakcie Európskej ľudovej strany (EĽS/EPP) a predložil mu ho líder tejto politickej skupiny Manfred Weber. Vplyvný nemecký europoslanec zároveň presadil aj to, aby sa Konferencia predsedov EP okrem vyslania osobitnej misie na Slovensko na budúci týždeň (6.3.) zaoberala aj návrhom na zaradenie "veľkej a otvorenej" debaty o situácii na Slovensku do marcového programu plenárnej schôdzke v Štrasburgu.



Weber, ktorý v týchto otázkach úzko spolupracuje s europoslancom Ivanom Štefancom (KDH), šéfom šesťčlennej slovenskej delegácie v EĽS, vo svojom stanovisku upozornil, že podľa najnovších správ môže byť motívom dvojnásobnej vraždy na Slovensku aj zneužívanie finančných prostriedkov EÚ. "Európsky parlament musí byť hnacou silou pri objasnení incidentov na Slovensku," povedal.



Weber pre tento návrh získal podporu skupiny Zelených/EFA, podľa Štefanca sa však v priebehu najbližších hodín má rozhodnúť zloženie osobitnej misie, do ktorej má každá politická frakcia v EP právo nominovať svojho zástupcu. Štefanec zdôraznil, že na základe návrhov EĽS sa podobná osobitná vyšetrovacia misia uskutočnila aj na Malte po zavraždení investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej-Galiziovej.



Spravodajca TASR Jaromír Novak