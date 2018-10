Tajani: Mayová nepredložila žiadne nové návrhy o dohode o brexite

Podľa jeho slov bola atmosféra na úvod rokovaní oveľa uvoľnenejšia ako počas neformálneho summitu v Salzburgu, zároveň však dodal, že premiérka neponúkla žiadne zmeny v obsahu.

Brusel 17. októbra (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová nepredložila svojim kolegom z členských štátov Európskej únie žiadne významné nové návrhy, ktoré by viedli k odblokovaniu rokovaní o brexite. Uviedol to predseda Európskeho parlamentu (EP) Antonio Tajani na úvod summitu EÚ v Bruseli.



Tajani bol prítomný na stretnutí Mayovej s hlavami vlád a štátov členských krajín EÚ. Počas tlačovej besedy, ktorá nasledovala po tomto stretnutí, Tajani zdôraznil, že Mayová vo svojom príhovore nepredložila žiadne nové iniciatívy spojené s rokovaniami o dosiahnutí politickej dohody pre riadený brexit.



Podľa jeho slov bola atmosféra na úvod rokovaní oveľa uvoľnenejšia ako počas neformálneho summitu v Salzburgu, zároveň však dodal, že premiérka neponúkla "žiadne zmeny v obsahu".



"Nepostrehol som nič podstatne nové v obsahu. Ale cítil som politickú vôľu dosiahnuť pokrok," uviedol Tajani pred novinármi s odkazom na Mayovej predošlé návrhy týkajúce sa dohody o brexitom s EÚ.



Mayová tak nevyšla v ústrety žiadosti predsedu Európskej rady Donalda Tuska, ktorý ju v utorok vyzval, aby do Bruselu prišla s novými a "kreatívnymi" návrhmi, ktoré by premiérom a prezidentom umožnili pohnúť sa zo "slepej uličky" doterajších rokovaní o brexite.



Spravodajca TASR Jaromír Novak