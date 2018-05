Tajani: Zuckerberg bude v Bruseli vysvetľovať škandál s únikom údajov

Facebook čelí kritike, odkedy vyšli najavo informácie, že spoločnosť Cambridge Analytica údajne neoprávnene získala osobné údaje facebookových používateľov.

Brusel 16. mája (TASR) - Šéf Facebooku Mark Zuckerberg prijal pozvanie na stretnutie so zástupcami Európskeho parlamentu (EP). Zurgerberg by mal europoslancom objasniť kauzu s uniknutými osobnými údajmi, ktorá zasiahla aj vyše dvoch miliónov používateľov sociálnej siete Facebook z Európy. Informoval o tom v stredu predseda EP Antonio Tajani, ktorého citovala agentúra DPA.



Zuckerberg "prijal naše pozvanie a príde do Bruselu čo najskôr, dúfajme, že už budúci týždeň," napísal Tajani na Twitteri. "Naši občania si zaslúžia úplné a detailné vysvetlenie," dodal.



Facebook čelí kritike, odkedy vyšli najavo informácie, že spoločnosť Cambridge Analytica údajne neoprávnene získala osobné údaje facebookových používateľov, ktoré mala následne použiť na ovplyvnenie prezidentských volieb v USA. Na základe týchto informácií mala pomôcť zvíťaziť súčasnému prezidentovi Donaldovi Trumpovi.



Facebook následne pripustil, že Cambridge Analytica sa neoprávnene dostala k osobným údajom 87 miliónov jeho používateľov.



Zuckerberg v súvislosti s touto kauzou už v apríli vypovedal pred americkým Senátom, kde sa za celú situáciu ospravedlnil.



Facebook má v súčasnosti približne 2,2 miliardy používateľov.