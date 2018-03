Tajné služby USA chcú vraj naverbovať vyhosťovaných ruských diplomatov

V reakcii na útok na Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju, ku ktorému došlo 4. marca v anglickom meste Salisbury, pristúpilo k vyhosteniu ruských diplomatov 29 štátov sveta.

Washington 31. marca (TASR) - Ruský veľvyslanec v USA Anatolij Antonov tvrdí, že americké tajné služby v posledných dňoch výrazne zintenzívnili svoje snahy, ktorých cieľom je naverbovať na spoluprácu ruských diplomatov, a to najmä tých, ktorí budú vyhostení v súvislosti s kauzou Skripaľ. Informovala o tom v sobotu agentúra Interfax.



Antonov spresnil, že americké tajné služby sa v posledných dňoch výrazne aktivizovali, najmä pokiaľ ide "o našich odchádzajúcich kolegov".



"Poznáme prístup amerických tajných služieb, ktoré sa sa horúčkovito snažia nadviazať s našimi diplomatmi neformálne vzťahy - nazvime to tak, aj keď v podstate ich navádzajú, aby zradili svoju vlasť," uviedol Antonov.



Podľa jeho slov nejde o ojedinelé prípady. Dodal, že "je nútený" ohlasovať ich do Moskvy.



Antonov súčasne potvrdil, že ruskí diplomati vyhostení z USA opustia krajinu spolu so svojimi rodinami 31. marca. Dodal, že Moskva pre nich poslala dve lietadlá.



V reakcii na útok na bývalého plukovníka ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju, ku ktorému došlo 4. marca v anglickom meste Salisbury, pristúpilo k vyhosteniu ruských diplomatov 29 štátov sveta.



Británia z útoku, pri ktorom bola použitá nervovoparalytická látka novičok, obvinila Moskvu. Tá akúkoľvek spojitosť s prípadom Skripaľ odmieta.