Tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny podal demisiu

Zároveň zdôraznil, že vzhľadom na prebiehajúcu ozbrojenú agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine je pripravený ďalej brániť krajinu priamo v rámci vojenskej služby.

Kyjev 18. mája (TASR) - Tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny (RNBOU) Oleksandr Turčynov podal v piatok demisiu, informovala agentúra Ukrinform.



"Vzhľadom na ukončenie právomocí prezidenta Ukrajiny, ktorý ma vymenoval na túto pozíciu, žiadam o zváženie ukončenia mojich právomocí ako tajomníka Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny súlade s legislatívou," uviedol Turčynov vo svojom rezignačnom liste.



Zároveň v ňom zdôraznil, že "vzhľadom na prebiehajúcu ozbrojenú agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine som pripravený ďalej brániť krajinu priamo v rámci vojenskej služby, v akejkoľvek vojenskej jednotke alebo vojenskej štruktúre".



Ako informovala agentúra UNIAN, ukrajinský prezident Petro Porošenko vymenoval Turčynova do funkcie v decembri 2014. Turčynov sa ujal úradu v januári 2015.



Turčynov opakovane varoval, že Rusko sa pripravuje na vojnu v Európe. V apríli - na 12. Kyjevskom bezpečnostnom fóre - vyhlásil, že "Rusko nielenže investuje miliardy do rozvoja vojenskej infraštruktúry, ale pripravuje sa na rozsiahle vojenské operácie, rozsiahlu kontinentálnu vojnu v Európe. A samozrejme, naša krajina je prvým predmostím, ktoré sa pokúsi dobyť".



"Na východe nášho štátu stojíme proti 8. armáde Južného vojenského okruhu Ruskej federácie, na severe proti 20. armáde Západného vojenského okruhu Ruskej federácie. A Rusi to nepovažujú za dostatočné, pretože si ponechávajú v rezerve 1. tankovú armádu a 49. a 58. kombinovanú armádu, a to nestačí. Na zabezpečenie ofenzívy, ktorú pripravuje Ruská federácia, sa použije 6. a 4. armáda vzdušných síl. Na našich hraniciach nasadili osem brigád s riadenými strelami," spresnil Turčynov.



Podľa jeho slov Ruská federácia pripravuje štyri divízie a päť brigád výsadkových síl, päť brigád a pluk námorných síl na postup v rámci vojenských operácií na Ukrajine. Taktiež spomenul, že v ruskom Južnom vojenskom okruhu začala Moskva formovať šesť rezervných, tzv. kozáckych divízií.



Turčynov pred rokom na Kyjevskom bezpečnostnom fóre varoval, že Rusko nasadilo na Krym, ktorý v roku 2014 anektovalo, vyše 30.000 vojakov (okrem iného 22. armádny zbor spolu s ďalšími jednotkami Čiernomorskej flotily a divízie vzdušných síl), ako aj moderné raketové systémy vrátane systému protivzdušnej obrany S-400.



Pri hraniciach s Ukrajinou Rusi podľa vtedajšieho vyjadrenia Turčynova rozmiestnili štyri raketové brigády vyzbrojené balistickými raketami Iskander. Ako poznamenal, je to dôkaz, že Rusko odstúpilo od rusko-americkej Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF).



"Ohrozená nie je len Ukrajina. Odstúpenie Ruska od tejto zmluvy ohrozuje všetky európske krajiny, pretože raketa by mohla zasiahnuť svoj cieľ do niekoľkých minút, nie hodín," konštatoval pred rokom tajomník RNBOU.



K ruským jednotkám rozmiestneným pri ukrajinských hraniciach, ktoré sú podľa neho pripravené na rozsiahlu kontinentálnu vojnu, vtedy poznamenal: "Súčasne môže byť proti našej krajine nasadených viac ako 260.000 ruských vojakov, 3500 tankov, 11.000 obrnených vozidiel, asi 4000 delostreleckých systémov a vyše 1000 samohybných delostreleckých raketových systémov."



Turčynov dodal, že tieto jednotky by mali podporu 4. a 6. armády ruských vzdušných síl.