Takmer 200 herečiek vyzvalo na ukončenie sexuálneho obťažovania

Londýn 18. februára (TASR) - Takmer 200 britských a írskych herečiek a hviezd zábavného priemyslu sa prostredníctvom otvoreného listu vyslovilo za ukončenie sexuálneho obťažovania na pracoviskách. List v deň udeľovania prestížnych cien britskej akadémie filmových a televíznych umení (BAFTA) zverejnil britský nedeľník The Observer.



Pod výzvu sa podpísalo dovedna 190 herečiek, medzi nimi hviezdy ako Kate Winsletová, Kristin Scottová Thomasová, Emma Thompsonová, Naomie Harrisová, Gemma Artertonová, Emma Watsonová či Keira Knightleyová. V liste vyzývajú na ukončenie beztrestnosti pre páchateľov zneužívania. Zároveň tvrdia, že rok 2018 by mal byť rokom, v ktorom už vypršal čas "sexuálneho obťažovania a zneužívania", priblížila agentúra AP.



Herečky, ktoré list podpísali, zároveň oznámili založenie novej nadácie na podporu žien a mužov, ktorí na pracovisku čelia zneužívaniu. Nadácia s názvom UK Justice and Equality Fund je inšpirovaná americkou kampaňou Time's Up (Čas vypršal). Emma Watsonová jej ako jedna z prvých darkýň venovala milión libier (1,13 milióna eur). Keira Knightleyová a Tom Hiddleston fondu prispeli každý po 10.000 libier (11.300 eur).



Mnohé herečky i feministické aktivistky sa na nedeľňajšie slávnostné odovzdávanie cien BAFTA, ktoré sa večer koná v londýnskej Royal Albert Hall, plánujú obliecť do čierneho. Ide o prejav solidarity s obeťami, ktoré zažili sexuálne obťažovanie. Na ceremónii sa zúčastnia aj britský princ William s manželkou Kate, doposiaľ však nie je známe či aj vojvodkyňa z Cambridgea príde v čiernych šatách.



Otázka obťažovania na pracovisku sa dostala do pozornosti verejnosti pod náporom vlny obvinení zo sexuálneho zneužívania voči prominentným mužom v USA aj Európe. Tú spustili vlaňajšie obvinenia voči americkému filmovému producentovi Harveymu Weinsteinovi.