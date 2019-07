Takmer 40 percent Rusov nechce Putina v ďalšom funkčnom období

Putinovi, ktorý je pri moci ako prezident alebo premiér už takmer dve desaťročia, sa skončí už druhý, ústavou povolený limit dvoch po sebe nasledujúcich období v prezidentskom úrade v roku 2024.

Moskva 30. júla (TASR) - Tridsaťosem percent Rusov nechce, aby prezident Vladimir Putin zastával ďalšie funkčné obdobie. V utorok vo vyhlásení to uviedla najväčšia nezávislá prieskumná organizácia v Rusku, Levadovo centrum.



Putinovi, ktorý je pri moci ako prezident alebo premiér už takmer dve desaťročia, sa skončí už druhý, ústavou povolený limit dvoch po sebe nasledujúcich období v prezidentskom úrade v roku 2024.



Putin bol znovuzvolený vlani vyše troma štvrtinami hlasov voličov, ako ukázalo oficiálne sčítanie. Výsledky celoštátneho prieskumu Levadovho centra, uskutočneného tento mesiac, ukázali silnejúcu nespokojnosť s lídrom.



Percento Rusov, ktorí si neželajú, aby Putin po súčasnom funkčnom období pokračoval, je najväčšie za posledných päť rokov, teda od roku 2014, keď začal rásť nacionalizmus po anektovaní Krymského polostrova Ruskom.



"Budeme svedkami silnejúceho negatívneho trendu vo vzťahu k prezidentovi," povedal riaditeľ centra Lev Gudkov, ktorého vyjadrenia priniesol ruský denník Vedomosti a následne tlačová agentúra DPA.



Putinova autorita je do veľkej miery založená na sile minulých úspechov a na neexistencii alternatívy, uviedol Gudkov.



"Teraz všetko závisí od neexistencie inej možnosti. Ale to je prevažne negatívna okolnosť, pretože neexistencia inej možnosti je vynútená silou," doplnil Gudkov.



Cez víkend na opozičnom proteste v centre Moskvy zadržali vyše 1000 ľudí. Išlo o najväčší počet zadržaných na ruskom proteste za posledných desať rokov, uviedla monitorujúca skupina OVD-Info.