Takmer polovica Američanov si myslí, že Trump sa spolčil s Ruskom

New York 27. marca (TASR) - Takmer polovica všetkých Američanov si stále myslí, že prezident Donald Trump spolupracoval s Ruskom pri zasahovaní do prezidentských volieb v USA v roku 2016. Ukázal to nový spoločný prieskum verejnej mienky tlačovej agentúry Reuters a inštitútu Ipsos. Uskutočnil sa v pondelok a utorok (25. a 26. marca), teda už po tom, čo americký osobitný vyšetrovateľ Robert Mueller zbavil Trumpa tohto podozrenia.



Američania vnímali Trumpa trochu pozitívnejšie, keď sa už dozvedeli zistenia z 22-mesačného vyšetrovania ruského zasahovania do amerických prezidentských volieb, ako v utorok ukázali výsledky celonárodného prieskumu.



Avšak krátke štvorstranové zhrnutie Muellerovho vyšetrovania, ktoré vypracoval minister spravodlivosti William Barr, len málo zmenilo názor verejnosti o údajných prezidentových prepojeniach na Rusko či uhasilo smäd verejnosti po ďalších informáciách.



Podľa Barrovho súhrnu zverejneného v nedeľu 24. marca osobitný vyšetrovateľ Mueller nenašiel dôkazy, že by sa bol Trumpov volebný tím vo voľbách v roku 2016 spolčil s Ruskom, ale ani neočistil Trumpa od podozrenia, že maril toto vyšetrovanie.



Na konkrétnu otázku o obvineniach zo spolčenia a marenia spravodlivosti 48 percent respondentov odpovedalo, že sú presvedčení, že "Trump alebo niekto z jeho kampane spolupracoval s Ruskom na ovplyvňovaní prezidentských volieb v roku 2016", čo je pokles o šesť percent v porovnaní s minulým týždňom.



Až 53 percent opýtaných uviedlo, že "Trump sa pokúšal zastaviť vyšetrovanie ruského vplyvu na svoju administratívu", čo je pokles o dva percentuálne body oproti minulému týždňu.



Verejná mienka je ostro rozdelená podľa straníckych sympatií, pričom demokrati oveľa viac než republikáni veria, že Trump sa s Ruskom spolčil a bránil aj výkonu spravodlivosti.



Reuters a Ipsos urobili prieskum verejnej mienky v USA v pondelok a utorok, po nedeľnom vydaní súhrnu z Muellerovej vyšetrovacej správy. Názory získali on-line medzi 1003 dospelými, vrátane 948 osôb, ktoré uviedli, že o zisteniach v súhrne prinajmenšom počuli.



Prieskum má rozpätie hodnovernosti, teda mieru presnosti, približne štyri percentuálne body.



Percento ľudí súhlasiacich s Trumpom mierne stúplo - 43 percent Američanov uviedlo, že schvaľuje jeho výkon v prezidentskom úrade, čo je zatiaľ najvyššie tohtoročné percento medzi opýtanými. Je to nárast o štyri percentuálne body v porovnaní s podobným prieskumom z minulého týždňa.



Od januára sa miera dospelých, schvaľujúcich Trumpa, pohybovala od 37 do 43 percent.



Trump ocenil súhrn Muellerovej správy ako "úplné a totálne očistenie" a zaprisahal sa, že neprajníkom to vráti vlastnými vyšetrovaniami. Budú zamerané proti nemenovaným politickým nepriateľom, ktorí sú podľa jeho presvedčenia vinní zo "páchania zlých vecí" a z "vlastizrady".



Demokrati vyzvali Barra, aby zverejnil celú Muellerovu správu, a tento postoj vyjadrila v prieskume aj väčšina respondentov.



Medzi ľuďmi, ktorí sa oboznámili so znením Barrovho súhrnu, je iba deväť percent takých, čo zmenili mienku o Trumpových väzbách na Rusko, a 57 percent uviedlo, že chce vidieť celú správu.



Podľa prieskumu 38 percent všetkých dospelých, vrátane dvoch z troch demokratov, podporuje snahy demokratických lídrov, aby vyšetrovanie Ruska pokračovalo v Kongrese.



Prieskum tiež ukázal, že 39 percent ľudí si myslí, že Trump "by mal byť obžalovaný", pričom 49 percent sa domnieva, že by nemal byť.