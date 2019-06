Takmer polovica Ukrajincov je pripravená podporiť autonómiu v Donbase

Za udelenie autonómie sa vyjadrilo 49,5 percenta respondentov (29,1 percenta uviedlo, že by autonómiu podporilo, 20,4 percenta uviedlo, že ju určite podporí).

Kyjev 25. júna (TASR) - Takmer polovica Ukrajincov je pripravená podporiť rozhodnutie o udelení autonómie častiam Donbasu, ktoré obsadili proruskí separatisti, a to s cieľom ukončiť ozbrojený konflikt. Informovala o tom v utorok agentúra Interfax-Ukrajina s odvolaním sa najnovší prieskum verejnej mienky, ktorý vykonali spoločnosti Sociálny monitoring a Ukrajinský inštitút sociálneho výskumu Olexandra Jaremenka.



Celkovo 30,7 percenta respondentov sa vyjadrilo proti autonómii (rozhodné nie uviedlo 17,5 percenta, pravdepodobne nie 13,2 percenta).



Na otázku nevedelo odpovedať 19,8 percenta respondentov.



Obe spoločnosti realizovali prieskum od 13. do 21. júna. Na prieskume sa zúčastnilo približne 3000 respondentov vo veku nad 18 rokov. Štatistická chyba nepresiahla 1,8 percenta.