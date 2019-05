Talian sa po takmer troch rokoch zajatia v Sýrii vrátil domov

Sandrini (32) sa stratil v októbri 2016 počas pobytu v Turecku. Muž bol viac než rok nezvestný. V júli 2018 zverejnili únoscovia video.

Rím 23. mája (TASR) - Taliana, ktorý strávil takmer tri roky v zajatí extrémistickej skupiny v Sýrii, prepustili a vrátil sa do vlasti. Informovala o tom v stredu večer talianska ministerka obrany Elisabetta Trentaová, píše agentúra AP.



Alessandro Sandrini priletel podľa šéfky obrany na medzinárodné letisko Ciampino v Ríme. Pri tejto príležitosti sa poďakoval talianskym tajným službám za úlohu, ktorú zohrali pri jeho prepustení. Bližšie okolnosti Sandriniho prepustenia nie sú známe.



Sandrini (32) sa stratil v októbri 2016 počas pobytu v Turecku. Muž bol viac než rok nezvestný. V júli 2018 zverejnili únoscovia video. Sandrini je na ňom oblečený v oranžovom zajateckom odeve - strážený dvoma maskovanými mužmi s automatickými puškami - a prosí Taliansko, aby ho pomohlo čo najrýchlejšie, ako to len bude možné, prepustiť.



Sandriniho prepustenie potvrdil v stredu aj taliansky premiér Giuseppe Conte.



Regionálna vláda v severosýrskej provincii Idlib, krytá džihádistickým zoskupením Hajat Tahrír aš-Šám (HTS), bývalou sýrskou odnožou al-Káidy, uviedla, že Taliana uniesol nemenovaný "kriminálny gang, ktorý podniká únosy".



"Okamžite sme sa obrátili na dotknuté strany, aby sme ho vrátili do vlasti," uviedol podľa agentúry AFP jeden z predstaviteľov miestnej samozvanej vlády záchrany. S únoscami sa spojili prostredníctvom informátorov a vyjednávali, až kým "zajatca "neprepustili".



Sandrini na tlačovej konferencii v oblasti turecko-sýrskeho pohraničia povedal, že ho uniesli v tureckom meste Adana.