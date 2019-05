Taliani chcú pokutovať mimovládne organizácie za privážanie migrantov

Kritici tvrdia, že plánovaný dekrét z dielne talianskeho krajne pravicového ministra vnútra Mattea Salviniho sa rovná vyhláseniu vojny mimovládnym organizáciám, ktoré na mori zachraňujú životy.

Rím 14. mája (TASR) - Talianska vláda plánuje vydať dekrét, na základe ktorého budú mimovládne organizácie pokutované sumou 5500 eur za každého migranta vylodeného na taliansku pôdu.



Informoval o tom v pondelok denník The Guardian.



Kritici tvrdia, že plánovaný dekrét z dielne talianskeho krajne pravicového ministra vnútra Mattea Salviniho sa rovná "vyhláseniu vojny mimovládnym organizáciám, ktoré na mori zachraňujú životy".



Dekrét, ktorý bude predložený výboru ministrov v nasledujúcich dňoch a následne sa o ňom bude hlasovať v parlamente, umožní udeliť mimovládnym organizáciám pokuty "od 3500 do 5500 eur za každého transportovaného cudzinca", uvádza sa v pracovnej verzii predmetnej legislatívy.



V najzávažnejších prípadoch budú povolenia alebo oprávnenia na prepravovanie ľudí na palube lodí dočasne zrušené na dobu jedného mesiaca až jedného roka.



Nový dekrét posilňuje právomoci ministerstva vnútra vo veci imigrácie a jeho cieľom je ukončiť zachraňovanie migrantov mimovládnymi organizáciami. Humanitárna organizácia Lekári bez hraníc (MSF) by v prípade platnosti dekrétu za uplynulé tri roky musela zaplatiť za záchranu 80.000 ľudí pokutu 440 miliónov eur.



Salvini opakovane vyhlásil talianske vody za uzavreté pre záchranárske plavidlá mimovládnych organizácií. Následkom jeho prísneho postoja sa v neľahkej situácii na mori ocitlo niekoľko plavidiel. Salviniho postoj je podľa denníka The Guardian nastavený na prinútenie ostatných európskych krajín, aby prijali viac migrantov.



Minulý týždeň v piatok sa utopilo približne 70 ľudí snažiacich sa dosiahnuť brehy Európy z Líbye po tom, ako sa ich plavidlo prevrhlo. Išlo o najtragickejší incident svojho druhu v Stredozemnom mori od januára.



Tohto roku už na ceste do Európy cez more prišlo o život 17.000 ľudí, čo je približne o 30 percent menej než za rovnaké obdobie v minulom roku.