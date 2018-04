Taliani rozbili sieť pašerákov, ktorí prevážali migrantov z Tuniska

Záznamy telefonických hovorov preukázali, že poplatok za jedného migranta bol približne 3000 - 5000 eur.

Palermo 10. apríla (TASR) - Talianska polícia rozbila zločineckú skupinu, ktorá pomocou motorových člnoch pašovala migrantov z Tuniska k pobrežiu ostrova Sicília. Stalo sa tak takmer rok po tom, čo v Taliansku zlikvidovali podobnú sieť pašerákov. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne úrady.



Prokuratúra v sicílskom meste Palermo vydala zatykače na 13 osôb - sedem Tunisanov, piatich Maročanov a jednu Talianku - podozrivých z pašovania ľudí a nelegálneho obchodovania s tabakovými výrobkami. Uvádza sa to v kópii dokumentu, do ktorého agentúra Reuters nahliadla.



Záznamy telefonických hovorov preukázali, že poplatok za jedného migranta bol približne 3000 - 5000 eur. K brehom Talianska sa migranti dostali za pár hodín, čím sa vyhli utečeneckým centrám a odobratiu odtlačkov prstov. Podľa prokuratúry spomínaný gang zarobil za každý takýto prevoz od 30.000 do 70.000 eur.



K podobnému prípadu došlo vlani v júni, keď palermské úrady zatkli 15 ľudí podozrivých z toho, že najmenej päťkrát prepravili utečencov z Tuniska na Sicíliu. Za každú jednu takúto cestu tak zarobili zhruba 40.000 eur.



Od roku 2014 prišlo do Talianska viac ako 600.000 migrantov, ale väčšina z nich za plavbu na preplnených a chatrných člnoch, ktorá neraz končieva tragédiou, zaplatila menej (zvyčajne 650-1060 eur), pretože sa obrátila na líbyjských pašerákov.