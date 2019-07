Taliani vzdali poctu zavraždenému policajtovi, v prípade sú nejasnosti

Tisíce ľudí vzdali v nedeľu v Ríme poctu zavraždenému policajtovi, ktorého smrť dobodaním vyvolala v Taliansku vlnu pobúrenia. Pred stanicu, na ktorej 35-ročný karabinier Mario Cerciello Rega pôsobil, kládli kvety. Foto: TASR/AP

Rím 28. júla (TASR) - Tisíce ľudí vzdali v nedeľu v Ríme poctu zavraždenému policajtovi, ktorého smrť dobodaním vyvolala v Taliansku vlnu pobúrenia. Pred stanicu, na ktorej 35-ročný karabinier Mario Cerciello Rega pôsobil, kládli kvety. Zástupy smútiacich sa zhromažďovali aj pred kaplnkou, v ktorej je pred pondelňajším pohrebom policajta vystavená jeho rakva, informuje agentúra AFP.Cerciella Regu dobodali v piatok ráno, krátko po tom ako sa vrátil zo svadobnej cesty. Z vraždy s priťažujúcimi okolnosťami a pokusu o vydieranie obžalovali dvoch mladých 19-ročných občanov USA, Christiana Gabriela Nataleho Hjortha a Finnegana Leeho Eldera.Vražda policajta vyvolala v Taliansku napätie aj v súvislosti s otázkou migrácie, krajne pravicový minister vnútra Matteo Salvini totiž ešte pred zatknutím dvojice Američanov označil vrahov za "bastardov", a to po prvotných medializovaných informáciách, že podozriví zrejme pochádzajú zo severu Afriky, píše AFP.Pohreb Cerciella Regu sa má konať v pondelok v jeho rodnom meste neďaleko sopky Vezuv, pričom zúčastniť sa na ňom má Salvini aj vicepremiér Luigi Di Maio.Talianske médiá medzičasom zverejnili fotografiu jedného z podozrivých Američanov, na ktorej má počas vypočúvania zaviazané oči a na rukách nasadené putá. Podľa Giandomenica Caiazzu, šéfa združenia talianskych právnikov, by táto skutočnosť mohla anulovať platnosť celého výsluchu, počas ktorého sa jeden z Američanov k vražde priznal. Policajta, ktorý má byť zodpovedný za to, že mladíkovi zviazali oči, majú podľa talianskych médií preložiť na iné miesto.Podozriví Američania tvrdili, že nevedeli, že Cerciello Rega a jeho kolega sú policajti, keďže zasahovali v civilnom oblečení. Američania si vraj mysleli, že muži sú priateľmi údajného drogového dílera, ktorému oni predtým ukradli tašku a v ktorej neboli drogy ale len obyčajný aspirín. Obeť krádeže mala o nej upovedomiť policajtov a tí sa pokúsili dvoch Američanov zadržať, jeden z nich však na policajtov zaútočil nožom, píše AFP.Polícia následne dvojicu Američanov vystopovala pomocou bezpečnostných kamier. Mladíkov zatkli v štvorhviezdičkovom hoteli, kde bývali a odkiaľ sa ešte v rovnaký večer chystali odísť na let domov do USA. Talianske médiá v súvislosti s prípadom poukazujú na nejasnosti a kladú si viacero otázok, píše agentúra AFP. Dodáva že mnohým Talianom prípad pripomenul kauzu Amandy Knoxovej, americkej študentky, ktorá bola usvedčená a neskôr oslobodená v prípade vraždy svojej spolubývajúcej, ku ktorej došlo v roku 2007 meste Perugia.