Talianska firma využila v reklame fotografie migrantov z lode Aquarius

Rím 20. júna (TASR) - Reklamná kampaň talianskej odevnej firmy Benetton, v ktorej využila fotografie ilegálnych prisťahovalcov zachránených nedávno posádkou humanitárnej lode Aquarius, vyvolala pobúrenie a polemiku, uviedla v stredu rozhlasová stanica Europe 1.



Jedna z fotografií zachytáva migrantov oblečených do červených záchranných viest a sediacich na záchrannom gumenom člne, na druhej - už z pevniny - je skupina migrantiek s deťmi, ako v rade čakajú na registráciu, pričom asistuje dobrovoľníčka Červeného kríža. V rohu fotografií je značka United colors of Benetton.



Mimovládna organizácia SOS Méditerranée, ktorá 9. júna pri pobreží Líbye zachránila 630 migrantov, na svojom konte na sociálnej sieti Twitter odsúdila využitie týchto snímok na reklamné účely.



SOS Méditerranée vo svojom vyhlásení uvádza, že "ľudská dôstojnosť preživších (migrantov) musí byť rešpektovaná za každých okolností. Ľudská tragédia, ktorá sa odohráva v Stredomorí, nikdy nesmie byť zneužitá na komerčné účely".



Tento nápad sa zrodil v hlave "reklamného mága" Oliviera Toscaniho, ktorý so značkou Benetton spolupracoval v minulosti na viacerých kampaniach vrátane kontroverzných.



Medzi nimi bola aj snímka muža chorého na AIDS, matky tmavej pleti dojčiacej belošské dieťa, nezahalených ženských či mužských genitálií, alebo fotografia mníšky bozkávajúcej sa s kňazom.



Benetton sa neskôr vzdal svojich provokujúcich reklám, ale koncom roka 2011 sa k nim vrátil sériou fotomontáží zobrazujúcich významných dejateľov sveta, ako sa bozkávajú na ústa. Takou bola aj fotomontáž zobrazujúca - medzičasom už emeritného - pápeža Benedikta XVI. bozkávajúceho sa s imámom káhirskej mešity al-Azhar Muhammadom Ahmadom Tájibom.



K najnovšej zo série šokujúcich reklamných fotografií, ktoré sa cez víkend a v pondelok objavili v talianskych denníkoch La Repubblica a Corriere della Sera, sa okrem iných odmietavo vyjadril aj šéf talianskej strany Liga Severu a minister vnútra Matteo Salvini. Vo svojom tweete ju označil za "nevkusnú".