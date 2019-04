Strany LN a AfD chcú po eurovoľbách spoločnú politickú skupinu

V súčasnom zložení EP sú euroskeptické a nacionalistické sily roztrieštené v troch skupinách.

Brusel 8. apríla (TASR) - Taliansky minister vnútra a šéf strany Liga Severu (LN) Matteo Salvini v pondelok oznámil, že po májových voľbách do Európskeho parlamentu (EP) chce vytvoriť novú politickú skupinu, v ktorej budú zahrnuté viaceré krajne pravicové strany z členských krajín EÚ vrátane Alternatívy pre Nemecko (AfD).



Podľa tlačovej agentúry DPA túto informáciu potvrdil líder AfD Jörg Meuthen, ktorý sa zúčastnil na pondelkovej konferencii "Smerom k Európe zdravého rozumu" v Miláne. Meuthen na spoločnej tlačovej konferencii so Salvinim spresnil, že AfD a LN chcú vytvoriť v EP novú politickú frakciu. Nová parlamentná skupina sa bude nazývať Európska aliancia ľudí a národov (EAPN).



Salvini pri tejto príležitosti oznámil, že cieľom novej frakcie je "stať sa prvou a najpočetnejšou skupinou" v europarlamente. "Náš cieľ je vyhrať a zmeniť Európu," povedal šéf LN.



Salvini zároveň upozornil, že v pondelok sa v Miláne nestretli "žiadni extrémistickí nostalgici". Tí podľa jeho slov sedia v Bruseli.



Na konferencii v Miláne sa zúčastnil aj šéf politickej strany Fíni Olli Kotro a tiež predseda Dánskej ľudovej strany (DF) Anders Vistisen. Salvini chce v máji organizovať väčšie stretnutie, aj za prítomnosti francúzskej političky Mariny Le Penovej a jej Národného združenia (RN). Osloviť chce predstaviteľov poľskej strany Právo a spravodlivosť (PiS) a v najbližších týždňoch plánuje pracovné cesty do Belgicka, Česka a na Slovensko, kde chce takisto osloviť potenciálnych politických spojencov.



V súčasnom zložení EP sú euroskeptické a nacionalistické sily roztrieštené v troch skupinách: Európski konzervatívci a reformisti (ECR) so 74 poslancami, Európa slobody a priamej demokracie (EFDD) so 46 poslancami a Európa národov a slobôd (ENF) s 39 poslancami.



