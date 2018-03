Talianska protiimigračná Liga Severu má prvého černošského senátora

Tony Iwobi narodený v Nigérii si takto vyslúžil kritiku zo strany popredného futbalového hráča Maria Balotelliho, ktorý je takisto černoch.

Miláno 8. marca (TASR) - Jedným z kandidátov, ktorí boli uplynulú nedeľu zvolení do talianskeho parlamentu, je aj Tony Iwobi narodený v Nigérii. Stal sa tak vôbec prvým politikom čiernej pleti v talianskom Senáte, kde bude paradoxne zastupovať protiimigračnú stranu Liga Severu (LN), čím si vyslúžil kritiku zo strany popredného futbalového hráča Maria Balotelliho, ktorý je takisto černoch.



Agentúra AP vo štvrtok uviedla, že Balotelli, ktorému sa v minulosti na talianskych štadiónoch posmievali pre jeho rasu, reagoval kritickým komentárom na sieti Instagram: "Možno som ja slepý alebo možno mu nikto nepovedal, že je černoch. Ale je to hanba!!!"



Iwobi pre stanicu Radio Capital povedal, že Balotelliho kritiku ignoruje s tým, že okolo jeho osoby "už bolo dosť polemiky".



Novozvolený senátor je politikom LN, ktorý má od roku 2015 na starosti prisťahovaleckú politiku tejto krajne pravicovej strany. Vo štvrtok pre denník La Stampa uviedol, že Taliansko "musí eliminovať humanitárnu ochranu" a prijímať len "skutočných žiadateľov o azyl".



Samotný Iwobi pricestoval do Talianska v roku 1976 po získaní víza. Do radov LN vstúpil pred 24 rokmi.