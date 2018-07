Wikipédia zastavila prevádzku na protest proti autorskému zákonu

Správcovia talianskej Wikipédie uviedli, že samotnej stránke by hrozil zánik. Nebude možné zdieľať novinový článok na sociálnych sieťach alebo ho nájsť prostredníctvom vyhľadávača.

Rím 4. júla (TASR) - Talianska verzia internetovej encyklopédie Wikipédia v utorok zablokovala svoj obsah pre čitateľov na protest proti navrhovanej novej smernici Európskej únie o autorských právach.



Kritici tvrdia, že inkriminované pravidlá, o ktorých bude tento týždeň hlasovať Európsky parlament, by mohli znamenať koniec "mémov" či remixov, pričom platformy by museli platiť za odkazy na správy.



Správcovia Wikipédie uviedli, že samotnej stránke by tak hrozil zánik. "Ak tento návrh prejde, nebude možné zdieľať novinový článok na sociálnych sieťach alebo ho nájsť prostredníctvom vyhľadávača," upozorňuje vedenie tejto internetovej encyklopédie, ktorú si mesačne otvorí približne 13 miliárd užívateľov.



Namiesto zobrazeného textu sa čitateľom objavuje výzva, aby pred hlasovaním kontaktovali svojich predstaviteľov v EÚ, informuje webový portál spravodajskej stanice BBC.



Predmetom kritiky sú články č. 11 a 13 pripravovanej smernice, pričom článok 13 je najkontroverznejším - požaduje, aby webové stránky presadzovali dodržiavanie autorských práv aj pri obsahu, ktorý nahrajú samotní užívatelia.



Kritici upozorňujú, že webové stránky tak budú musieť skontrolovať každý jeden nahraný súbor, čo bude veľmi náročné a vyžiada si to zavedenie automatickej kontroly. Tieto systémy však vykazujú vysokú chybovosť a na zdieľacích webových platformách ako YouTube sú vnímané kontroverzne.



Navrhovaná legislatíva tiež vyvoláva obavy, že obľúbené "mémy", remixy, paródie a iný materiál, ktorý využíva malé množstvo autorsky chráneného materiálu, by mohli zaniknúť.



Zakladateľ Wikipédie Jimmy Wales je jednou z desiatok vedúcich technologických osobností, ktoré sú otvorene proti tejto smernici. Ďalším je napríklad počítačový vedec Tim Berners-Lee, vynálezca siete World Wide Web (WWW).